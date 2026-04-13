Albelda recupera su joya rupestre: Reabre el Scriptorium donde se gestó el Códice Albeldense

El Gobierno de La Rioja culmina la recuperación del scriptorium de San Martín de Albelda de Iregua como nuevo foco de atracción turística y cultural

El Scriptorium de Albelda de Iregua se ha abierto este fin de semana tras culminar la rehabilitación del espacio. Con una inversión de 330.000 euros, este importante grupo de cuevas rupestres donde se estableció la prestigiosa escuela de amanuenses del monasterio de San Martín se presenta como un nuevo foco de atracción turística y cultural. La actuación ha permitido consolidar el conjunto, mejorar su accesibilidad e iluminación y dotarlo de una nueva museografía para el disfrute de riojanos y visitantes.

Gobierno de La Rioja Reapertura del Scriptorium de Albelda

Un tesoro del siglo X

Las obras, desarrolladas en el contexto del 1100 aniversario de la fundación del monasterio, devuelven el esplendor a uno de los cenobios más relevantes de su época, que llegó a albergar a 200 monjes. El Scriptorium es el testimonio material de aquella intensa actividad cultural, de la que surgieron manuscritos de extraordinario valor como el Códice Albeldense, elaborado por el copista Vigila en el año 976, o el libro encargado por el obispo Godescalco de Le Puy en el 950, y se considera clave en la introducción de los números arábigos en la Europa cristiana.

Ayuntamiento de Albelda Resultado de los trabajos de rehabilitación

Este conjunto de estancias excavadas en la Peña Salagona se divide en dos alturas intercomunicadas por una escalera de piedra. Más de 500 nichos ocupan las paredes del piso superior, aportando una decoración singular a un espacio que, a lo largo de los siglos, ha servido como recinto religioso, vivienda, palomar y almacén de alimentos.

Ayuntamiento de Albelda Imagen exterior del Scriptorium de Albelda

Quienes entren a este lugar van a ver dónde podían trabajar los amanuenses de la época" Félix Palacios Miembro de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda / ACHA

Gobierno de La Rioja Inauguración de la rehabilitación del Scriptorium rupestre de San Martín

El impulso vecinal y la nueva etapa

La rehabilitación ha sido posible gracias a la colaboración de las administraciones y el impulso de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda (ACHA). Félix Palacios, miembro de la asociación, explica que el proyecto nació tras una conferencia del historiador Antonino González Blanco, que les puso "en la pista de seguir logrando y comprar las cuevas, limpiarlas y ponerlas en visita". La asociación fue el germen que después atrajo fondos europeos, del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Albelda.

Ayuntamiento de Albelda Acondicionamiento e iluminación del Scriptorium de Albelda

Tras superar problemas de humedades y parones por la pandemia, ahora "las visitas se harán mucho mejor y mucho más seguras", gracias a la consolidación de la peña. Palacios destaca la importancia del lugar, considerado por expertos como "el escritorium rupestre mejor conservado de España". Con esta apertura, los visitantes "van a ver dónde podían trabajar los amanuenses de la época", un testimonio histórico de valor incalculable que primero podrán disfrutar los vecinos de Albelda y, próximamente, el público general.

Invitamos a todos los que tengan interés en estos temas a que se pasen por Albelda" Félix Palacios Miembro de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda / ACHA

Ayuntamiento de Albelda Imagen actual del Scriptorium de Albelda

Desde la asociación se muestran "encantados de que se haya podido recuperar este enclave tan tan bonito". Por ello, Palacios concluye con una invitación abierta a todo el que quiera conocer este patrimonio recuperado: "Invitamos a todos los que tengan interés en estos temas a que se pasen por Albelda, que serán bien acogidos".