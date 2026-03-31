Ortigosa de Cameros recupera su histórico puente de hierro tras una compleja rehabilitación: Un símbolo de la ingeniería del siglo XX

El Gobierno de La Rioja abre al tránsito el puente de hierro de Ortigosa de Cameros durante la Semana Santa

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado este domingo las obras de rehabilitación del puente de hierro sobre el río Albercos en Ortigosa de Cameros. La infraestructura, que data de 1910, se ha abierto al tránsito de cara al periodo vacacional de Semana Santa para favorecer el desarrollo del turismo y el ocio en la zona. En el acto han estado presentes también el consejero de Política Local, Daniel Osés, y el alcalde del municipio, Víctor Martínez.

Gobierno de La Rioja Estado del puente de Hierro en Ortigosa

Un símbolo de la ingeniería del siglo XX

El presidente riojano ha destacado el "enorme valor simbólico e identitario" de estas infraestructuras para el municipio. "Ortigosa de Cameros atesora unos puentes singulares, con un enorme valor simbólico e identitario para el municipio y sus gentes, también histórico y patrimonial", ha señalado. Capellán ha recordado la innovación que supuso a comienzos del siglo XX el uso de hierro y acero combinado y ha calificado la reforma estructural como una "tarea muy compleja técnicamente".

Con esta actuación contribuimos a una importante labor desde el punto de vista de ayudar a recuperar con sensibilidad elementos como este puente que pertenece al patrimonio de La Rioja"

La inversión total para esta actuación asciende a 791.277,82 euros, financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según Capellán, este esfuerzo demuestra el compromiso del Gobierno regional con la preservación del patrimonio, el apoyo al municipalismo y la lucha contra la despoblación. "Con esta actuación contribuimos a una importante labor desde el punto de vista de ayudar a recuperar con sensibilidad elementos como este puente que pertenece al patrimonio de La Rioja", ha añadido.

Gobierno de La Rioja El puente de Hierro de Ortigosa reabre en Semana Santa

Recuperar el esplendor y la integridad

La intervención ha permitido restaurar la funcionalidad y la integridad estructural del puente, que conecta la localidad con las Cuevas de Ortigosa y las piscinas. Las obras han solucionado problemas de corrosión y daños estructurales mediante la instalación de un nuevo pavimento de madera, el refuerzo de vigas, el repintado general con pinturas resistentes y un nuevo alumbrado, entre otras mejoras.

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Esta es la segunda rehabilitación de un puente que el Gobierno de La Rioja financia en Ortigosa de Cameros en la legislatura, tras la finalización de la reparación del viaducto de San Martín el pasado septiembre. La inversión del Ejecutivo en la rehabilitación de puentes en la región, incluyendo actuaciones en Haro, Alberite, Arenzana de Abajo y Enciso, se acerca a los 3,9 millones de euros en los últimos tres años.