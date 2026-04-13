Un símbolo de Ezcaray: La Cruz de San Lázaro se derrumbó por la imprudencia de un joven que trepó por la estructura monumental

La Cruz de San Lázaro se derrumbó por la imprudencia de un joven que trepó por la estructura monumental

La Guardia Civil en La Rioja ha concluido la investigación sobre los graves daños sufridos por la Cruz de San Lázaro de Ezcaray. Los agentes han identificado a un joven de 20 años, residente en Bilbao, como el presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico por el derrumbe del emblemático monumento.

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Una imprudencia de madrugada

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 5 de abril, cuando la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil recibió un aviso que alertaba sobre un acto de vandalismo. A su llegada, las patrullas de Seguridad Ciudadana han confirmado que la cruz presentaba daños estructurales de gravedad.

La investigación ha permitido constatar que el joven, en un acto de imprudencia, trepó por la estructura monumental. Su peso y la inestabilidad de la pieza provocaron que la cruz cediera, lo que causó el desplome del monumento y la caída del propio implicado.

Herido y bajo custodia judicial

El incidente no solo ha causado cuantiosos daños al monumento, sino que también ha provocado heridas al presunto autor. A consecuencia del impacto, el joven ha tenido que ser atendido de urgencia y trasladado al Hospital San Pedro por lesiones en sus extremidades, donde ha quedado ingresado bajo custodia.

Las diligencias del caso ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Mientras tanto, se está evaluando el coste económico de la restauración de la pieza, un importe que se sumará a la responsabilidad penal que deberá afrontar el joven.

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Un símbolo del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural

El Crucero de San Lázaro es uno de los símbolos más queridos por los vecinos de Ezcaray. Se trata de un monumento religioso de piedra del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural, que marcaba una antigua encrucijada de caminos en el barrio de San Lázaro, al sur de la villa.

La estructura, que ya había sido reconstruida en el pasado tras sufrir otros daños, presenta una cruz con las imágenes talladas de Cristo y la Virgen María con el Niño, de considerable valor artístico e histórico.