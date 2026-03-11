¿Cómo puede afectar el conflicto en Irán al Camino de Santiago en La Rioja?: "Para llegar, hacen escala en Dubái... A ver en Semana Santa"

El conflicto bélico en Irán ha generado incertidumbre sobre su posible impacto en el Camino de Santiago a su paso por La Rioja. Aunque de momento la afluencia de peregrinos se mantiene en cifras normales para esta época del año, la proximidad de la temporada alta, que arranca en Semana Santa, mantiene en vilo a la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago. Su presidente, Juan Cruz Cabrito Fernández, ha afirmado que, a fecha de hoy, "no hemos notado nada", pero la preocupación se centra en cómo evolucionará la llegada de caminantes en los próximos meses.

El peregrino asiático, en el punto de mira

La principal inquietud reside en los peregrinos procedentes de Asia, como coreanos y japoneses, que a menudo realizan escalas en aeropuertos como el de Dubái, uno de los más afectados por la situación. Según Cabrito, aunque los peregrinos de origen musulmán son "muy, muy, muy poquitos", el flujo de asiáticos es considerable. "En febrero tuvimos un 23 % de coreanos", ha señalado, un porcentaje que evidencia la importancia de este colectivo. La temporada fuerte, que se extiende de Semana Santa hasta octubre, será el verdadero termómetro para medir las consecuencias del conflicto.

La pérdida del peregrino nacional

Más allá de la coyuntura internacional, la asociación percibe con preocupación una tendencia de fondo: el Camino Francés está perdiendo peregrinos en favor del Camino Portugués y, sobre todo, echan de menos al caminante nacional. El año pasado, más del 80 % de los peregrinos fueron extranjeros. Juan Cruz Cabrito Fernández expresa su anhelo: "El peregrino español tiene que volver al camino", una reflexión que apunta a factores como la popularidad de hacer solo los últimos 100 kilómetros, la contratación de viajes organizados o el intenso calor del verano.

El peregrino español tiene que volver al camino" Juan Cruz Presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

A la espera de la temporada alta, la actividad en el albergue de peregrinos de Logroño sigue su curso habitual para estas fechas, con días de alta ocupación y otros más tranquilos. El año pasado, la instalación acogió a 9.789 peregrinos. El presidente de la asociación espera que el conflicto "acabe pronto" y no afecte "ni al camino ni a nadie", deseando un regreso a la normalidad global que permita a todos, caminantes y ciudadanos, "volver a tener la cabeza bien puesta encima de los hombros".

el impacto del camino en la rioja

Cada año, unos 60.000 peregrinos atraviesan La Rioja recorriendo sus tres emblemáticas etapas del Camino de Santiago: Logroño-Nájera, Nájera-Santo Domingo y Santo Domingo-Grañón. Tres tramos llenos de simbolismo, de historia y de encuentros. El impacto económico que deja esta ruta en la comunidad ronda los 9 millones de euros anuales, que se reparten entre albergues, bares, panaderías, farmacias... Comercio local en definitiva.

Más allá de conflictos internacionales o de la incertidumbre que pueda marcar la actualidad, el Camino de Santiago siempre ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Miles de personas siguen llegando cada año con la misma idea: caminar, encontrarse a sí mismos y compartir unos días con desconocidos que terminan siendo compañeros de viaje.