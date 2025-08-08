2.500 jóvenes del medio rural de La Rioja podrán viajar gratis en autobús: Los requisitos que debes cumplir para solicitar el carné Rioja Joven Rural

Los jóvenes beneficiarios creen que "va a ser de gran ayuda para desplazarse más"

Unos 2.500 jóvenes, menores de 25 años y empadronados en alguna de las 134 localidades riojanas de menos de 500 habitantes, podrán viajar gratis en el autobús en el red de transporte público de La Rioja durante todo el año.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado este jueves el nuevo carné de transportes 'Rioja Joven Rural', acompañado por tres jóvenes beneficiarios de esta prestación.

Esta medida, incluida en el programa electoral del PP para las elecciones autonómicas de 2023, fue adelantada por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el pasado 2 de julio, durante el debate del estado de la región.

El billete será gratuito en todos los trayectos de las líneas metropolitanas, interurbanas y rurales, en cualquier momento del año, ha especificado el consejero.

"Es una medida de apoyo a la economía de las familias, en un momento necesario por el aumento de los precios", ha recalcado.

Como ejemplo, ha dicho que los jóvenes de pequeñas localidades del medio rural se beneficiarán de un ahorro adicional de 200 euros a lo largo de todo el año.

Un estudiante que viaje en la línea Haro-Logroño durante todo el curso, en trayectos de ida y vuelta, dejará de gastar 1.600 euros anuales.

cómo solicitar 'rioja joven rural'

Este nuevo carné se publicará en próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), con la previsión de que a partir del 15 de agosto se pueda solicitar telemáticamente en la plataforma del Gobierno de La Rioja de Transportes y desde el día 18 se podrá tramitar también en las oficinas de servicio de transportes en La Bene, de forma presencial.

Los beneficiarios creen que “va a ser de gran ayuda para desplazarse más”

La joven de Corera y alumna del IES La Laboral, Ana María Plesa, ha explicado que el carné “va a ser de gran ayuda, porque vamos a poder viajar más y nos va a permitir además desplazarnos a los centros educativos”.

Por su parte, Alejandro Gutiérrez de Rozas, que vive en Foncea y estudia en San Asensio, ha agradecido esta ayuda por parte del Gobierno de La Rioja que hace que “tenga muchas más ganas” de quedarse a vivir en su pueblo, porque “facilita mucho las cosas”. De la misma opinión es su hermano Víctor, que usará el carné a diario “para venir al pueblo a ayudar a mi padre en el campo, y desplazarme hasta Logroño con más facilidad”.

otras medidas adoptadas por el gobierno de la rioja en la lucha contra la despoblación

Osés ha constatado que, medidas como esta, confirman "el compromiso del Gobierno riojano con la movilidad sostenible", con otras actuaciones como la red de carriles ciclopeatonales.

Además, ha asegurado que se han desarrollado actuaciones a favor del refuerzo y modernización de la red regional de transportes, tanto de las líneas metropolitanas interurbanas, como de las rurales.

Ha recordado que este año se han destinado 420.000 euros a las bonificaciones del carnet de estudiantes, lo que supone un 133 por ciento de incremento presupuestario en relación a la anterior legislatura.

También ha citado otra partida de 400.000 euros dirigida a bonificar el precio del billete de otros colectivos prioritarios, como niños (que viajan gratis), jóvenes, mayores de 65 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género o terrorismo, que cuentan con una tarifa plana de 50 céntimos por trayecto en todo el conjunto de la de la red pública de transportes.