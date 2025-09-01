La web de las Festes de Gràcia se renueva y supera las 2.000 visitas en su primer mes

La digitalización llega con fuerza a las Festes de Gràcia de Maó. El Ayuntamiento ha estrenado este verano una renovada web oficial, www.festesdegracia.es, que en apenas un mes ya ha superado las 2.000 visitas. El objetivo es claro: modernizar la forma de vivir la fiesta, ofreciendo más accesibilidad, información en tiempo real y recursos que conecten a residentes y turistas con el corazón de las celebraciones.

Entre las principales novedades, el portal incorpora un mapa dinámico e interactivo que localiza puntos de interés, los recorridos de los caballos y gigantes, los aparcamientos disponibles y los cortes de tráfico. Una herramienta práctica que pretende ordenar los flujos de público y ofrecer una experiencia más inmersiva a lo largo de los días grandes de la festividad, entre el 6 y el 8 de septiembre.

Agenda digital y streaming en directo

Una de las grandes apuestas es la agenda digital, que organiza cada actividad del programa vinculándola al mapa interactivo. Los usuarios pueden consultar horarios, ubicaciones y detalles de los actos en tiempo real, una innovación que marca un antes y un después en la organización de la fiesta.

Además, por primera vez se ofrecerán retransmisiones en streaming de los momentos más esperados: el Pregón del día 6 y los tradicionales jaleos de los días 7 y 8. Gracias al sistema de geolocalización GPS, también será posible seguir en directo el recorrido de los gigantes y las colcadas, dos de los actos más emblemáticos de las Festes de Gràcia.

La web se ha diseñado en tres idiomas —catalán, castellano e inglés— para asegurar el acceso tanto a la población local como a los visitantes internacionales. El programa completo puede descargarse en formato digital y en varias lenguas, un paso hacia la sostenibilidad y la comodidad frente al formato exclusivamente impreso.

Un portal que conserva la memoria festiva

Además de las novedades tecnológicas, la página mantiene un espacio patrimonial con carteles históricos, programas antiguos y grabaciones musicales de la Banda de Música de Maó. Este año se suma una galería ciudadana con más de 40 fotografías antiguas aportadas por los vecinos, que contribuye a preservar la memoria colectiva de la celebración.

El portal está optimizado para móviles y tabletas, permitiendo consultar la información en cualquier momento y lugar. También pone en valor el esfuerzo de los colectivos que hacen posible las fiestas: Policía Local, Protección Civil, Creu Roja, servicios de limpieza, personal sanitario, intérpretes de lengua de signos, voluntarios, bandas de música y colles de gegants.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Maó reafirma su compromiso con la modernización digital de las Festes de Gràcia, combinando tradición y tecnología para ofrecer una experiencia más cercana, organizada y participativa. Las más de 2.000 visitas en su primer mes demuestran que la iniciativa ha sido muy bien recibida por la ciudadanía.