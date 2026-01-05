El Girona arranca el 2026 fuera del descenso

Creer, trabajar y competir. Es la receta del Girona para salir del descenso y enderezar el rumbo en una temporada que está siendo, y será, complicada. Cuando estamos acariciando el ecuador de La Liga, falta una jornada para llegar al final de la primera vuelta, el conjunto catalán es 17º con 19 puntos. Está a uno de los 20 que se ha marcado su entrenador - Míchel Sánchez - como objetivo una vez disputadas 19 de las 38 jornadas del campeonato liguero.

¡Sí! El Girona es decimoséptimo y está fuera de los puestos de descenso. Así arranca el 2026, dejando claro que hay luz al final del túnel y que no viene de cara. El Girona se ha acostumbrado a vivir en la zona baja de la clasificación. Después de la primera jornada, anecdótica, el Girona siempre ha estado entre los tres últimos (sumar solo 1 punto de los 15 primeros en juego ha sido un lastre terrible para los rojiblancos). Han sido 16 jornadas viéndose en rojo en la clasificación.

133 días después el Girona empezará una semana fuera del descenso, es un refuerzo moral muy importante y un aviso a navegantes para dejar claro que este equipo está muy vivo. El Girona lucha contra males propios y contra todos los infortunios que el azaroso destino le pone en el camino. Cuando no es una pandemia de lesiones, en Son Moix se presentó con 7 bajas, es un lío en la portería que obliga a que Gazzaniga no tenga competencia y lo juegue todo. Ahora toca estar pendiente de Ounahi, lesionado con Marruecos (está pendiente de pruebas pero las primeras exploraciones apuntan a una lesión en el sóleo y a unas 5-6 semanas de baja) ¡Problemón! A todo esto súmenle que Claudio Echeverri está entrenando con el equipo pero antes de inscribir al diablito hay que dar salida a un extracomunitario (Solís apunta a salir cedido al Bahía brasileño, equipo del Grupo City) ¿Puede encontrar el Girona más piedras en el camino?

Pero vamos a mirar el lado positivo de toda esta situación; el Girona viene de ganar en Son Moix al Mallorca, 1-2, donde solo había vencido el líder de Primera, el FC Barcelona. Los de Míchel encadenan 2 victorias seguidas a domicilio, Mallorca y Real Sociedad. Además, de los equipos de la “misma liga” el Girona tiene el average ganado a: Mallorca (1-2), Real Sociedad (1-2) y Valencia (2-1), y empatado con el Oviedo (1-1). De los últimos 21 puntos en juego el Girona ha sumado 11.

Queda mucho camino por recorrer y el sufrimiento todavía será un compañero de viaje del Girona pero el equipo va dando pasos adelante y muestra signos evidentes de mejora. Ahora en manos de la dupla ucraniana Tsygankov y Vanat, con 4 goles cada uno. Hay que recuperar a los lesionados, poner unas velas para que Ounahi vuelva cuanto antes y fichar con acierto. El Girona tiene 18 puntos, cierra la primera vuelta contra Osasuna (sábado 10 de enero a las 18:30h), está a dos puntos del objetivo que puso Míchel Sánchez ¡Por cierto! Están a tiempo de subir al tren del técnico de Vallecas.