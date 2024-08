Un turista no da crédito por lo que le hacen pagar en un restaurante de Menorca: "Fuera de lugar"

Si pensamos en las regiones más populares en verano para disfrutar de la playa y del turismo, hay varias que llevan la delantera. Andalucía, Comunidad Valenciana, las Islas Canarias o las Baleares son varios de los destinos más visitados en estas fechas estivales. Sobre todo, por el factor de las múltiples y bellas playas de las que disponen.

Sin embargo, como es normal, esto también conlleva el problema de la masificación en estas zonas y, sobre todo, el alza de los precios debido a la ley de la oferta y la demanda. Si es cierto que es normal que suban ciertos precios, no lo es que se empiecen a cobrar cosas tan normales que asumimos en una comida normal.

Este hombre se encontró con una sorpresa cuando fue a pagar la comida

Por lo menos, esto es lo que ha pensado un turista en Menorca en una reflexión que se ha hecho viral en las últimas semanas, sobre todo en el entorno de la ciudad, por ser algo que llama muchísimo la atención. En concreto, se encontró con una sorpresa desagradable después de cenar al ver la cuenta.

Lo que le hacen pagar en su cuenta tras cenar en Menorca y no entiende

Esto lo ha compartido Antonio, usuario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Básicamente, este hombre, que es de Madrid, ha alucinado con lo que le hacen pagar en la cuenta tras cenar en un local de Menorca por lo poco habitual que supone tener que pagar por esto.

Las cuentas de los restaurantes suelen dejar anécdotas muy curiosas

"Adoro el turismo nacional y casi nunca salgo de España para apoyar a una comunidad tan importante como es la hostelera", empieza explicando este hombre. Pero lo que le fastidia de verdad es que, en una cena voluminosa y en la que ha pagado bastante dinero, tenga que pagar por un detalle: hielo extra.

"Que en una cuenta de 250 euros te cobren 3 por hielo extra me parece extremadamente fuera de lugar", explica, algo que ha generado bastante polémica en las respuestas de las redes sociales debido a algunas personas en desacuerdo y otras que no tanto. De hecho, es el propio usuario el que sale en comentarios a aclarar una cosa: no quiere fastidiar a ningín negocio y, por eso, no saca el nombre del establecimiento.

Las diferentes opiniones sobre la cuenta: "¿Si no es alcohol es un cargo extra?"

"Si lo que no quiero es fastidiar a nadie, por eso no lo pongo. Simplemente constato un hecho. Y pongo el hagstag Menorca para que su CM (community manager) lo vea, y seguro que reconocerá el ticket", explica este hombre. Pero eso no sirve para callar las opiniones polarizantes que se pueden leer en comentarios.

Ha existido mucho debate sobre qué te deben de cobrar y qué no

"Estoy contigo. En Madrid también lo cobran en algunos sitios cuando pides café con hielo. ¿Qué pasa, si no va ligado al consumo de alcohol es un cargo extra?", se queja uno. Otro no está de acuerdo con la opinión del hombre. "Claro, el hielo sale de debajo del grifo de un manantial y es gratis... se nota tanto la gente que no está acostumbrada a comer en sitios que valen más dinero de lo habitual, por su entorno, por la calidad. son los típicos que se quejan por estas cosas", relata otro. Desde luego, un asunto en el que cada uno tendrá su opinión