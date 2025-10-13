La Lliga Reumatològica de Menorca, ganadora del Premi Cooperació 2025 de COPE Menorca

La Lliga Reumatològica de Menorca ha sido distinguida con el Premi Cooperació 2025 que organiza COPE Menorca, con el apoyo de CaixaBank y la colaboración del Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó. El jurado ha querido reconocer la dedicación de esta entidad a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por dolencias reumáticas y su esfuerzo por ofrecer apoyo, información y acompañamiento a quienes conviven con estas afecciones en la isla.

El Premi Cooperació, instituido en 2016 con motivo del 60º aniversario de COPE Menorca, celebra este año su décima edición. Desde sus inicios, este galardón ha destacado proyectos, entidades y personas que trabajan de forma altruista por los demás, especialmente por los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Un galardón que pone en valor la solidaridad menorquina

El acto de entrega del Premi Cooperació 2025 se celebrará el viernes 17 de octubre a las 19:30 horas en la Sala de Plens del Ajuntament de Maó, siguiendo la ruta itinerante del premio, que cada año visita una localidad diferente de la isla.

Una cita para celebrar la solidaridad, el compromiso y la ayuda mutua que fortalecen el tejido social de Menorca.

Además del premio principal, el jurado ha concedido tres menciones honoríficas que subrayan el espíritu de entrega y superación que caracteriza a la comunidad menorquina:

Mossèn Cristòfol Vidal Barber, a título póstumo, por toda una vida dedicada al servicio de los más necesitados durante más de seis décadas.

Jero Vidal, madre coraje de dos hijos afectados por una enfermedad rara, reconocida por su lucha para dar visibilidad a las patologías minoritarias y por su ejemplo de perseverancia y amor incondicional.

Càritas Menorca, por el proyecto del restaurante-escuela Ca n’Aguedet, que este año ha asumido también el servicio de cátering a los comedores escolares, combinando inserción laboral, formación y compromiso social con la alimentación saludable.

Tres menciones que reflejan distintas formas de entender la solidaridad, todas ellas con un mismo fin: hacer de Menorca una sociedad más justa y humana.

Un encuentro con sabor a comunidad

El acto contará con la presencia del obispo de Menorca, Gerard Villalonga; el delegado de Àbside Media en Baleares, Xavier Bonet; la delegada de CaixaBank en Menorca, Maria Pilar Galmés; la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés; y el alcalde de Maó, Héctor Pons, además de premiados de anteriores ediciones y representantes de numerosas entidades sociales y culturales de la isla.

Tras la entrega de los galardones, habrá actuación musical a cargo de Tina Servera y los asistentes podrán disfrutar de un refrigerio, un espacio pensado para compartir experiencias, intercambiar impresiones y seguir construyendo comunidad en torno a los valores de la cooperación y la solidaridad.

Desde la emisora se recuerda que aún quedan asientos disponibles, por lo que quienes deseen asistir pueden reservar su plaza escribiendo a comercial.menorca@cope.es o llamando al teléfono 971 48 42 95.

Una década reconociendo el compromiso social

A lo largo de sus diez ediciones, el Premi Cooperació ha distinguido a proyectos y personas que representan lo mejor de la sociedad menorquina:

desde Escoltes de Menorca o Asimpros, hasta Mans Unides, Aspanob o el Club Vidalba, entre muchos otros. Iniciativas que han inspirado a generaciones con su ejemplo de entrega, humanidad y compromiso.

La décima edición consolida este galardón como un referente de la solidaridad y el compromiso social en Menorca, y una oportunidad para rendir homenaje a todas aquellas personas y entidades que, día tras día, trabajan por el bienestar común.