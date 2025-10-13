Las diferentes visiones de Celta y Deportivo con el Mundial 2030 y las ampliaciones de aforo de Balaídos y Riazor

La presencia de A Coruña como sede en el Mundial 2030 está en el aire ante la falta de avances en lo relativo al proyecto del estadio de Riazor, la ausencia de un acuerdo económico entre instituciones y las manifestaciones públicas realizadas desde el Deportivo, en contra de una ampliación del aforo del estadio de Riazor. El presidente Juan Carlos Escotet se expresó en los siguientes términos el pasado 10 de septiembre: "Hoy, el estadio es el décimo estadio con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico si no que supondría una caída significativa de ingresos por exceso de capacidad durante el periodo de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio, cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por lo tanto, se debe tratar como tal".

el celta de vigo ve con BUENOS ojos EL MUNDIAL

Todo esto sucede en la ciudad herculina, cuando ya ha sido seleccionada por FIFA como una de las sedes españolas. La imagen parece muy distinta en Vigo, que sigue manteniendo la ilusión de que Balaídos pueda entrar como uno de los estadios para esa cita mundialista.

A las declaraciones realizadas en las últimas semanas por el alcade Abel Caballero, se han sumado en las últimas horas las de la presidenta del Celta de Vigo, Marián Mouriño, en el Faro de Vigo, en las que se muestra muy ilusionada con la posibilidad de que el estadio olívico pueda acoger partidos del Mundial 2030. A la mandataria celeste no le asusta el reto de llenar un estadio de en torno a 40.000 personas. "Es un reto y hay que trabajar para ello. ¿Por qué nos marcamos límites? Nosotros hemos venido a decir: 'con trabajo, ilusión y ganas lo vamos a llenar'. Y lo hemos llenado. ¿Por qué voy a pensar que no podemos duplicar y en el 2030 tenemos Balaídos lleno. ¿Por qué no soñar y ser ambiciosos?", señaló la presidenta del Celta en el Faro de Vigo.