Diana Cabrera da la victoria al Celta Femxa Zorka en los últimos segundos

Tuvo que sufrir y mucho el Celta Femxa Zorka para lograr su segunda victoria del curso en LF Challenge y olvidarse de la dura derrota que se trajo de Palma. Las de Cantero se mantienen invictas en Navia y se colocan con balance 2-1 en la zona media alta de la tabla. El conjunto olívico se impuso por 79 a 78 a Zamora gracias a una canasta de la argentina Diana Cabrera tras un rebote n los últimos segundos de partido. Quedaban 8 por jugarse y el rival no consiguió anotar para fiesta de los 800 aficionados que ocupaban las gradas.

Fue el del Celta un encuentro que se fue complicando hasta el extremo, cuando en el tercer cuarto las celtiñas se colocaron con 13 puntos de renta. Tras un mal inicio de encuentro marcado por la segunda falta de la estadounidense Kelliher, las celestes se repusieron para llevarse el primer parcial por 19 a 17. Un inicio de partido accidentado con casi 9 minutos de parón por una incidencia en la mesa de anotadores. Recoletas Zamora volvió a ponerse por delante al comienzo del segundo cuarto pero reaccionó el Celta tirado por Boquete, Salinas o Naiara Martínez. Al descanso 47-38 para las locales, máxima diferencia de ese primer tiempo.

Tras el intermedio, las de Cantero se vieron 13 arriba (61-48) aunque las zamoranas lo dejaban en 10, 67-57, a la espera de los últimos diez minutos de juego. Un triple de Carlota Menéndez parecía sentenciar el partido con doce puntos de renta para las viguesas a menos de 7 minutos para finalizar el encuentro. Dos tiros libres visitantes a 19 segundos del final culminaban la remontada castellana antes de la jugada clave de Cabrera y el fallo de Zamora en la acción final.

Estos son los datos del partido:

CELTA FEMXA ZORKA (79): Carlota Menéndez (11), Paula Salinas (14), Andrea Boquete (7), Jessica Kelliher (9), Diana Cabrera (14) -cinco inicial- Martina Vizmanos (6), Uxía Rodríguez (3), Deva Bermejo (4), Sara Vidal (3), Naiara Martínez (0), Jiselle Thomas (8).

CAJASOL SEVILLA BALONCESTO FEMENINO (78): Marta Fernández (8), Florencia Niski (15), Ana Tainta (13), Bea Sánchez (16), Fatou K. Filor (10) -cinco inicial- Davinia Angel (0), Ana Pérez (0), Fatou Pouye (15), Eva Alexandra Rosende (1).

PARCIALES: (19-19) (28-19) (20-19) (12-21)

ARBITROS: Alejandro Pellitero González y Alejandro Gómez Luque. Señalaron 26 minutos a Celta Femxa Zorka y 22 faltas a Recoletas Zamora

A destacar el partido de Carlota Ménendez con 11 puntos (4 de 6 en tiros de campo), 3 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 6 faltas recibidas para llegar a los 19 de valoración. Forma parte del quinteto ideal de la jornada en LF Challenge. Una competición que continua este fin de semana con la segunda salida del curso para el Celta, buscando su primer triunfo lejos de Navia. Las de Cantero visitan el sábado a las 6 de la tarde a Cáceres, un conjunto que viene de caer de manera contundente en cancha de Ardoi por 85 a 53. Primera derrota del curso para las extremeñas tras ganar por 9 puntos en cancha de Canoe y por 5 en su pista a Castellón.