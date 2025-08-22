El Govern adjudica por 400.000 € el equipamiento del nuevo geriátrico de Es Migjorn Gran

El Govern ha adjudicado el mobiliario y el equipamiento de la futura residencia geriátrica de Es Migjorn Gran por 400.000 euros. La mesa de contratación resolvió el proceso en seis lotes, que han sido asignados a las empresas Linet Iberia SL, Cafesa División Comercial SL y Ekip SL, encargadas de suministrar el material clínico, mobiliario, electrodomésticos, accesorios de baño, peluquería y fisioterapia necesarios para la puesta en marcha del centro.

El calendario marca ahora un plazo máximo de 45 días para la entrega de todo el material adjudicado, que deberá ponerse a disposición de la residencia para su instalación y puesta a punto. Este suministro es clave para completar la fase final del proyecto y garantizar la apertura antes de que termine el año.

Un centro dimensionado para la demanda local

El nuevo geriátrico, ya muy avanzado, contará con tres plantas y capacidad para 42 personas mayores, lo que permitirá atender las necesidades de Es Migjorn y asumir parte de la demanda de otras poblaciones de la isla.

El proyecto de construcción suma un presupuesto de 4,3 millones de euros, al que se añade ahora la inversión en equipamiento y mobiliario. La combinación de ambas partidas permitirá disponer de un centro plenamente operativo y adaptado a los estándares actuales de atención sociosanitaria.

El Ajuntament de Es Migjorn Gran ha iniciado los pasos para proyectar un estacionamiento anexo a la residencia, con el fin de atender las necesidades de familiares y trabajadores del futuro equipamiento.

Recta final hacia la apertura

La previsión municipal es tener la residencia lista antes de que acabe 2025, de acuerdo con los plazos establecidos. La llegada del equipamiento adjudicado constituye uno de los últimos hitos para cerrar la puesta en marcha del centro.

Las habitaciones, las áreas clínicas, los espacios de convivencia y los servicios complementarios serán dotados con este material, lo que permitirá ofrecer una atención integral a los residentes en un entorno adaptado y moderno.

Una apuesta por reforzar la red insular

El reparto por lotes agiliza la llegada de mobiliario y equipos especializados, gracias a la implicación de tres empresas con experiencia en material clínico, hotelero y de soporte asistencial.

Con el suministro en marcha y la obra prácticamente culminada, Es Migjorn Gran encara la recta final hacia la apertura de su geriátrico, un equipamiento que reforzará la red de atención a las personas mayores en Menorca y acercará este servicio a su entorno más próximo.