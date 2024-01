Festival solidario Comercio de Menorca a favor de Cáritas Menorca

El sábado día 27 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Recinto Ferial de Menorca (c/ Alquería Cremada, s/n de Mahón) tendrá lugar el primer Festival solidario Comercio de Menorca.

Patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME) contará con una representación del musical ‘Mamma Mia! Sing Along!’ a cargo de la CIA Musikbox con la colaboración de la Escuela de danza Ute Dahl, y después la amenización musical de Dj Chicha. Evento familiar presentado por Teatre de Xoc, con muchas sorpresas y sorteos para todos los públicos.

Un sábado solidario que en esta primera edición la recaudación resultante de las entradas irá a favor de Cáritas Diocesana de Menorca. Entidad de carácter social que realiza desde hace años una reconocida labor de atención básica a las personas más vulnerables de Menorca, a través de diversos servicios y proyectos de reinserción sociolaboral, acción de voluntariado y acompañamiento, campañas de sensibilización y cooperación,….

La venta de entradas anticipadas se realiza online a través de Codeticketsy físicamente en Sime Musicasa (plaza Miranda, 16) y Didasko (c/ Binimaimut,3 – Poima) de Mahón, y las oficinas de PIME Menorca en Ciutadella (c/ Comerciants, 9) y Maó (c/ Curniola, 17). Precio de la entrada anticipada 10 euros, en taquilla el mismo día del espectáculo 12 euros, hasta agotar aforo.

Además de acudir al Festival solidario Comercio de Menorca también puede contribuirse aportando directamente a Caritas Menorca a través de la Fila 0 mediante transferencia y/o Bizum 00074.

Este festival solidario se incluye dentro del plan de actuaciones y actividades de ASCOME, como una nueva iniciativa de responsabilidad social empresarial (RSE) del comercio de Menorca www.comerciomenorca.es, dentro de su propósito de seguir subrayando a la opinión pública la importancia de realizar las compras a través de empresas menorquinas cuya aportación económica y social se reinvierte íntegramente en la isla.

Para su organización y montaje se cuenta con los servicios de Tararó y Eventson, y también la colaboración del IDI, Consell Insular de Menorca, Ayuntamiento de Maó, Musikbox, Dj Chicha y PIME Menorca.