«DEUS EX PETRA» de Carlos Permuy en el Archivo de Imagen y Sonido de Menorca

Este viernes 24 de febrero se inaugura al público la exposición de las fotografías de Carlos Permuy al Archivo de Imagen y Sonido de Menorca-CIM, y que permanecerá abierta hasta medios de septiembre en la sala de Can Victori, y se podrá visitar en el horario de atención del Archivo (de lunes a viernes de 9 a 13 h. y de martes a jueves también de 17 a 20 h.).



«Deux ex petra» presenta un conjunto de fotografías que nos acercan a las construcciones prehistóricas de Menorca, desde el punto de vista y la mirada personal de Carlos Permuy. El proyecto es un ensayo sobre la busca que ha hecho el hombre de la luz desde la oscuridad desde un plan espiritual.



En paralelo con la luz, la exposición tiene otra protagonista: la piedra. El elemento básico que constituye las construcciones que se muestran, tanto como material con el que están construidas como matriz donde se han excavado.



Para la realización de esta exposición, y del libro del cual ha salido, Carlos Permuy ha dedicado dos años a visitar decenas de asentamientos megalíticos de nuestra isla con el objetivo de plasmar este estado espiritual y la conexión del hombre con la energía de los megalitos y como los conectan con este plan espiritual superior.



El Archivo de Imagen y Sonido del Consell Insular de Menorca ha colaborado en el montaje de esta exposición poniendo valor a una colección tan interesante y para mostrar una visión de los restos arqueológicos de Menorca propia del autor.



La inauguración de esta exposición será este viernes 24 de febrero a las 19.30 horas a Can Victori. La exposición permanecerá abierta durante todo el verano para dar la oportunidad a menorquines y visitantes de disfrutarla y ver con una mirada diferente la Menorca talaiòtica.