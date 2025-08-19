Es Castell reservará un espacio para caravanas en el boulevard que transformará la entrada del municipio

El Ayuntamiento de Es Castell ha dado un paso decisivo para convertir en realidad un proyecto largamente esperado: la construcción de un boulevard que transformará la entrada del municipio. La iniciativa se planteó por primera vez en 2014, durante la primera legislatura de Lluís Camps al frente de la alcaldía, pero desde entonces había permanecido bloqueada por la falta de financiación y por la necesidad de negociar con propietarios privados la cesión o compra de parcelas.

Ahora, once años después, el consistorio cuenta con el respaldo económico del Govern balear, que ha aprobado una partida de 774.847 euros procedentes de los fondos ITS, destinados precisamente a sufragar las expropiaciones y adquisiciones voluntarias de los terrenos afectados.

Con este paso, se allana el camino para ejecutar una actuación que cambiará por completo la fisonomía de la entrada a Es Castell y que supondrá, además, una mejora sustancial en materia de movilidad, estacionamiento y servicios para residentes y visitantes.

El coste total del proyecto asciende a 2,7 millones de euros, ya que junto a la compra de parcelas será necesaria una inversión cercana a los dos millones para la ejecución de las obras. El alcalde explicó en los micrófonos de Cope Menorca que “estamos a pocas semanas de cerrar el acuerdo definitivo que nos permitirá iniciar la tramitación de la licitación”. Según sus previsiones, el trámite notarial de compraventa podría completarse entre septiembre y noviembre, lo que dejaría la puerta abierta a que las obras comenzaran a principios de 2026 si no surgen contratiempos técnicos.

Aparcamiento y zonas verdes en la nueva entrada

El boulevard se desarrollará en el tramo conocido como ‘entre los dos molinos’, dando continuidad a la carretera de Trepucó y al carril bici construido años atrás. El proyecto contempla una avenida arbolada con zonas verdes, aparcamiento a ambos lados de la vía y una imagen urbana renovada que cambiará por completo el acceso a Es Castell.

En una primera fase se habilitarán unas 200 plazas de estacionamiento, aunque la adquisición de tancas permitirá crear una bolsa aún mayor. “Queremos que sea un aparcamiento generoso, pensado para el día a día de los vecinos y para el incremento de visitantes en verano”, subrayó Camps.

Una novedad: zona específica para caravanas

El proyecto incorpora por primera vez un espacio reservado para caravanas, un problema común en toda Menorca. El alcalde confirmó que se habilitará un área equipada con servicios como la descarga de aguas residuales, fruto de las reuniones mantenidas con la Asociación de Caravanistas de Menorca.

“La idea es ofrecer una alternativa clara y ordenada, para que no se concentren en lugares inadecuados como el cementerio o Cala Sant Esteve, donde ya hemos tenido que regular su presencia”, recordó Camps. En ambos puntos, el Ayuntamiento se vio obligado a limitar el aparcamiento tras constatar la saturación que generaban estos vehículos en zonas de espacio reducido.

Plazos y previsiones

El calendario marca finales de septiembre como la fecha clave para cerrar la compraventa de parcelas ante notario. A partir de ahí, el Ayuntamiento prevé iniciar la licitación entre octubre y noviembre, con la intención de que las obras arranquen a principios de 2026.

El alcalde reconoció, sin embargo, que la disponibilidad de mano de obra en el sector de la construcción será un factor determinante: “Hay muchas obras en marcha en Menorca y eso puede generar retrasos, pero confiamos en que la licitación salga a la primera”.

Con la ejecución de este proyecto, Es Castell renovará por completo su acceso principal, mejorará la movilidad y ganará servicios para residentes y turistas.