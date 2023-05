Bajar el precio de la leche en Menorca es un contrasentido

AGRAME ya estimó a final del año 2022 que los costes de producción de un litro de leche superaban los 70 céntimos y que no se podía tensionar más a los ganaderos menorquines.

Bajar el precio de la leche en Menorca en estos momentos es un contrasentido cuando nunca hemos alcanzado el precio medio nacional ni los costes de producción. No podemos ceñirnos al mismo patrón porque no se parte de los mismos parámetros que el resto del país.

El sector lácteo de Menorca sigue manteniendo una compleja y difícil situación en la actualidad. Es necesario que la industria siga trabajando en la misma línea del último año y medio para poder salir todos de esta difícil situación juntos.

El mercado de la leche siempre ha sido fluctuante, y también obedece a cierta temporalidad de los litros producidos por vaca en función de la época del año y otros factores, así como la entrada excedente de producción de otros países, lo que hace que el mercado, oferta y demanda, no tengan un comportamiento lineal. En un contexto inflacionista mucho menos.

Los últimos datos del informe del FEGA, del mes de febrero, indican un precio medio de la leche a nivel nacional de 0,603€/l y 0,51€/l en les Illes Balears, lo que supone un diferencial de más de 8 céntimos por litro respecto a la media nacional.

Aunque, no haya sido posible equiparar el precio de la leche en Menorca a los del resto del país la tendencia ha sido positiva. Y se ha valorado el esfuerzo de las industrias locales hasta la fecha. Aunque, se lamenta que los movimientos a nivel nacional que se están empezando a trasladar en Menorca no deberían haberse dado. Es romper la confianza depositada y desmerecer el sacrificio realizado por los ganaderos durante estos años.

El sector abogó por dar un respiro a la industria menorquina e ir realizando unas subidas más bajas pero continuadas a efectos de no retroceder en los precios cuando lo pudiera hacer el mercado a nivel nacional. Mantener un cierto equilibrio que permitiera subsistir a productores e industria. Esta ha de ser la línea de trabajo a seguir que debe mantenerse.

AGRAME aboga por no aceptar ninguna bajada del precio de la leche de forma unilateral.

Como Organización Profesional Agraria integrada a la mayor Organización de Productores Lácteos de España, AGAPROL, se dispone de información de primera mano a nivel nacional. AGRAME es consciente que la industria no es ajena a las presiones de la distribución y del propio Gobierno de España para bajar la inflación y el precio de la cesta. Por una parte, se lanza un mensaje de apoyo al sector primario y por la otra se pide que no se suban los precios cuando se sabe que no se cubren los costes de producción. Es otro hecho muy preocupante y debe tenerse en cuenta qué papel están jugando las administraciones competentes al respecto.

Todos los eslabones de la cadena se necesitan unos a otros, pero hay que cuidar al primer eslabón: los ganaderos. Que sin duda es el más débil. El objetivo no puede ser otro que trabajar para cumplir con lo establecido por la Ley de la Cadena Alimentaria y establecer una estrategia para que los productores y la industria menorquina puedan ser competitivas y rentables a su vez.

Esta situación hará que los ganaderos se planteen nuevamente sacrificar vacas, secarlas, en definitiva, una bajada de la producción y/o cierre de explotaciones.

AGRAME siempre ha contribuido con la industria para encontrar un equilibrio. Se solicita por parte de esta Asociación a la industria que no se precipite y que busquemos soluciones conjuntas.

El próximo lunes, 8 de mayo, se reunirá la Junta Directiva de AGRAME para seguir analizando con detalle la situación y plantear acciones concretas que contribuyan a revertir la situación.