Alertan al Conseller de Movilidad de la paralización de actividades si no se normaliza la ITV

Representantes de las Asociaciones de Concesionarios de Vehículos, Talleres de reparación de vehículos, de empresas de alquiler, de comercio y transportistas integradas en PIME Menorca se han reunido hoy con el Conseller de Movilidad del Consell Insular de Menorca para trasladarle la preocupación por las deficiencias en el servicio de inspección técnica de vehículos.





Han alertado al Conseller de que la falta de agilidad y de concesión de citas para pasar la ITV en sus vehículos paralizará a las actividades empresariales especialmente las más relacionadas con la temporada turística.

En el caso de taxistas, alquiler de vehículos y transporte de pasajeros es especialmente gravosa la falta de garantía en superar la ITV antes de la temporada ya que no se les permite la circulación. Las empresas de alquiler no podrán alquilar su flota y los taxistas no podrán poner en circulación sus vehículos.

En la misma situación se encuentran las empresas de transporte de mercancías que aumentan la movilidad para suministrar a empresas turísticas antes y durante la temporada, como también la actividad comercial minorista y mayorista que aumenta el transporte privado en esa época.

Ante esta situación los empresarios han solicitado al Conseller la garantía de la inspección de vehículos de que estos vehículos tengan cita antes de la fecha de caducidad de la ITV para poder asegurar su actividad.

Han demandado además, para la mejora del servicio al ciudadano, que la futura concesión del servicio de inspección técnica se haga por estación de ITV, una en la estación de Mahón y otra en Ciutadella.

Ante la medida de eliminar las citas vía web, han solicitado que se vuelva a recuperar con un sistema ágil que permita obtener cita previa para los vehículos con la ITV caducada o de próxima caducidad.

Por su parte, el Conseller ha sido receptivo a las demandas empresariales, ha demandado comprensión y ha emplazado a los empresarios a un encuentro después de la Semana Santa para analizar la aplicación de las nuevas medidas que se han pactado con la concesionaria del servicio.