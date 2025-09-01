15:05H/ 1 SEPTIEMBRE/ DEPORTES COPE EN BALEARES

Tertulión futbolero con Álvaro Delgado, Ariel Ibagaza, Vicente Engonga y Miki Garro. Análisis de la salida de Larin, la continuidad de Maffeo, la derrota ante el Real Madrid y del mensaje de Dani Rodríguez