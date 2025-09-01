15:05H/ 1 SEPTIEMBRE/ DEPORTES COPE EN BALEARES
Tertulión futbolero con Álvaro Delgado, Ariel Ibagaza, Vicente Engonga y Miki Garro. Análisis de la salida de Larin, la continuidad de Maffeo, la derrota ante el Real Madrid y del mensaje de Dani Rodríguez
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
“El Gobierno tiene que aprobar presupuestos en este último tramo del año. Otra cosa es que, viendo que no los va a sacar, no los presente”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h