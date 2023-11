PP y Vox acuerdan un plan piloto voluntario de libre elección de lengua el curso que viene

El Partido Popular de Balears y Vox Baleares han cerrado un acuerdo para la aprobación del techo de gasto no financiero de los próximos presupuestos del Govern y que prevé el desarrollo del punto 54 sobre elección de primera lengua de escolarización y su extensión en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales, incluido en el acuerdo de investidura.

De esta manera, el acuerdo prevé la elección de primera lengua en primera enseñanza en todos los centros educativos, de acuerdo a la normativa vigente, en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso escolar 2024/2025 en los centros en los que sea posible, y su extensión durante toda la legislatura al resto de centros, siempre respetando la autonomía de centro y sin comportar segregación por razón de lengua.













Plan piloto

Para el resto de etapas educativas, los centros podrán acogerse voluntariamente a un plan piloto para ofrecer a las familias la elección de primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social, a través de diferentes medidas organizativas y pedagógicas (dentro del grupo-clase, desdoblamientos o agrupaciones flexibles). De igual manera, se respetará la autonomía de centro y no comportará segregación por razón de lengua.

La aplicación de este plan voluntario será el curso 2024/2025 para Infantil y Primaria y 2025/2026 para Secundaria. Se estudiará la viabilidad de incluir posteriormente las etapas de Bachillerato y Formación Profesional.

El conseller de Educación, Antoni Vera, explica que ese plan piloto se aplicará "con las medidas organizativas o pedagógicas que pueda haber, como desdoblamientos o agrupamientos de ciclos", ha explicado Vera en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, "en todo caso, se respetará la autonomía de centro, no habrá segregación por cuestión de lengua y se cumplirá el Decreto de Mínimos que garantizará el 50 % de la lengua propia".

Vera ha recalcado que se trata de "un acuerdo parlamentario" que determina "unas líneas maestras" que después desplegará la Conselleria de Educación "con toda la comunidad educativa, en el marco de las mesas" y que "no se rompen los consensos de 1986" porque "no se tocan ni la Ley de Normalización ni el Decreto de Mínimos".

Los centros que se acojan a este plan específico recibirán dotación económica, humana y material necesaria para llevarlo a cabo.

Se tiene que garantizar que al final del periodo de escolarización obligatoria, los alumnos de las Illes Balears hayan adquirido la competencia lingüística y comunicativa en lengua catalana y lengua castellana.

Plantón de la comunidad educativa tras el acuerdo

Asegura el conseller de Educación, Antoni Vera, que esta propuesta contará con la participación y con la consulta de toda la comunidad educativa de las Illes Balears.

Sobre el hecho de que varias entidades de la comunidad educativa y cultural que habían sido convocados para reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y con él mismo, hayan decidido no asistir porque no han sido tenidos en cuenta para el acuerdo, Vera ha dicho que lo lamenta.



"Siempre he intentado hablar con todo el mundo y, desde el primer díam tanto la presidenta como yo nos sentamos con ellos y hemos tenido las puertas abiertas porque hay muchas cosas por negociar en beneficio de las familias, los alumnos y los docentes", ha afirmado.

