Cuando vivir se convierte en un lujo: Radiografía de la vivienda en Baleares, un podcast sobre la vivienda pública

La vivienda se ha convertido en el primer factor de exclusión social de Baleares. De hecho casi el 60% de los hogares del archipiélago tienen que dedicar más de un tercio de los ingresos a afrontar el alquiler tanto en áreas urbanas como fuera de ellas.

Un problema que se agrava si nos fijamos en los colectivos más desfavorecidos, como por ejemplo las personas mayores, porque siendo realistas, a día de hoy alquilar una vivienda digna por menos de 500 euros aquí en Baleares es como que te toque la lotería, aunque a veces el destino es caprichoso y toca.

La historia de francisco

Hace una semana el IBAVI otorgó a 32 personas un alquiler asequible de entre 220 euros y los 512 euros con los gastos incluidos para poder vivir sin miedo y con tranquilidad.

Francisco, lleva toda la vida aquí en Baleares, en concreto 68 años, es uno de los afortunados y sentía una inseguridad enfermiza porque renovaba su antiguo alquiler cada seis meses y no sabía si esos seis meses iban a ser los últimos. Así ha estado durante 10 años. Ahora emocionado y casi entre lágrimas asegura que este piso es su salvación.

Dani Santos junto a Francisco

una nueva oportunidad para josefa

También quiero que conozcas a Josefa, que al igual que Francisco, lleva más de 10 años esperando una vivienda digna, pero su situación todavía era más precaria porque estos últimos 9 años los ha pasado en la antigua cárcel de Palma, un lugar que siendo honestos puede tener cualquier nombre menos el de un hogar.

La crisis habitacional la echó de la habitación en la que vivía y en la que pagaba 250 euros, para que te hagas una idea, ahora la media del alquiler supera los 1.600 euros. Esto hizo que no tuviera otra opción que vivir entre conflictos y en condiciones infrahumanas.

El alquiler aquí es el segundo más alto y el sueldo el sexto más bajo de España con una media de 2000 euros al mes. Queda claro que los números no cuadran. Por eso todavía queda mucho camino para que más personas como Francisco o Josefa pueden pronunciar la palabra hogar. Pero si algo queda claro de la entrega de estas viviendas públicas, es que son más que eso, son un salvavidas para mucha gente que no puede pagar alquileres desorbitados y sobre todo una segunda oportunidad para aquellos baleares que no quieren renunciar a sus orígenes pero tampoco pueden permitirse este nuevo lujo llamado vivir.