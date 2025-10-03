Una pyme mallorquina conquista el G20: así brilla España en innovación digital

La innovación española ha tenido un papel protagonista en uno de los encuentros tecnológicos más relevantes del mundo. La empresa AnySolution, con sede en Mallorca, ha representado a España en la cumbre del G20 Digital Innovation Alliance, celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Este foro reúne a los líderes tecnológicos de las 20 principales economías del planeta con el objetivo de definir el futuro de la economía digital y la inteligencia artificial. En esta edición, bajo la presidencia de Sudáfrica, se han abordado cuestiones clave como el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo económico y la necesidad de llegar a acuerdos internacionales sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial.

La directora general de AnySolution y colaboradora de COPE, Loli Ordóñez, ha explicado que la participación ha supuesto un reconocimiento al talento innovador español: “Ha habido debates de muy alto nivel y realmente muy interesantes”, señaló tras la cumbre.

La compañía fue seleccionada en la categoría de plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial, un espacio muy competitivo en el que su propuesta destacó por la solidez y el alcance de sus proyectos. Ordóñez subraya que la empresa lleva años trabajando en el ámbito del dato: “Actualmente somos los coordinadores de los principales proyectos de turismo y datos de toda la Unión Europea. Creo que también nuestro carácter internacional y la colaboración con destinos de toda Europa fueron aspectos decisivos para que nos eligieran”.

Tecnología que decide el futuro

El gran atractivo de AnySolution es su plataforma Nadia, un sistema de gestión de datos basado en estándares abiertos y europeos. Según explica Ordóñez, “Nadia permite integrar diferentes fuentes de datos, analizarlas y extraer valor. No se trata solo de mostrar gráficas llamativas, sino de facilitar decisiones estratégicas y resolver retos concretos del turismo, como la gestión de flujos o el conocimiento del cliente”.

La propuesta tuvo una gran acogida internacional. De hecho, la delegación española mantuvo reuniones con responsables de países como Sudáfrica, Japón o Argentina. “Para nosotros el tener ahora abiertas esas puertas, esas posibilidades de colaboración, es muy interesante para seguir ampliando nuestro negocio”, afirma Ordóñez.

Expansión internacional

El futuro de la empresa pasa por la internacionalización. A finales de verano, AnySolution ya presentó su plataforma en Colombia y Argentina, y el objetivo es consolidar su presencia fuera de Europa. “Esperamos que poco a poco esta solución se vaya conociendo, creciendo y consolidándose en otros mercados”, apunta su directora general.

La participación en el G20 Digital Innovation Alliance ha supuesto un auténtico trampolín para una pyme que, desde Mallorca, demuestra que la innovación española puede competir al máximo nivel en el escenario global.