De Larrea le regala una noche soñada al Roig Arena

Una nueva era ha empezado en Valencia Basket, la del Roig Arena, pero quizás también la de Sergio De Larrea. El joven base vallisoletano, que ya venía de coronarse MVP de la Supercopa el domingo pasado, volvió a ser el mejor en la primera noche baloncestística de la nueva casa taronja. Con 19 años, como los muy buenos, su crecimiento no respeta los tiempos. Los devora. Ante Virtus Bolonia, un equipo físico y aguerrido, se fue hasta los 23 puntos, con varias canastas determinantes en el tramo final para cerrar el triunfo y una noche soñada, perfecta.

Valencia Basket Juan Roig fue ovacionado por el público del Roig Arena

Empezaron imprecisos los valencianos, entre las emociones y el listón físico de un Virtus impasible. Así es Ivanovic. Con Pajola anotando la primera canasta en la historia del Roig Arena y dominando los duelos, los italianos salieron mandones, con un triple de Edwards para poner un 11-15 a los cinco minutos.

Las rotaciones, con Costello, Thompson e Iroegbu le dieron luz, pero Virtus corría en cuanto atrapaba el rebote, como queriendo retar a los taronja a ver quién levantaba el pie del acelerador. Perdiendo el rebote (7-16) pero provocando un. 26% en tiros dos, se cerró el cuarto 26-23.

Valencia Basket De Larrea felicitado por sus compañeros después de anotar una canasta

El segundo empezó mejor. Con Isaac Nogués márcame la defensa y Moore con su recital. Qué jugador, qué fácil lo hace. 13 metió en la primera parte. Y qué decir del MVP. De Larrea tiene ese frialdad de los grandes. En una buena racha, los valencianos se pusieron más doce, 37-25, pero Virtus volvió. Edwards mantuvo a los suyos en partido. En realidad la defensa. Porque mantuvieron en porcentajes bajos a los de Pedro Martínez y llegaron al descanso vivos. 49-46.

Thompson salió de vestuarios con el punto de mira fino. Varios buenos triples y otro tirón local. 60-48. Pero Un equipo de Ivanovic no se rinde. Pico y pala volvieron. Y ahí De Larrea emergió con una penetración con la izquierda y un triple, para mantener la ventaja de cuatro puntos. Morgan ayudaba a los italianos con puntos al minuto 30 se llegó 75-71. Mucho que trabajar aún. Es la Euroliga.

Último cuarto, cada posesión una guerra de manos, y ahí De Larrea que simplemente decidió ganar el choque con un triple bajo presión que noqueó a los italianos a seis minutos del final, 84-75. Taylor lo aumentó con una bandeja, 86-75, y ya se fue a la lona Virtus, incapaz de contener a los taronja. Quiso jugar de tú a tú, pero no es fácil y así demostró, porque Valencia Basket pasó de los cien por primera vez en el curso y los boloñeses acabaron fuera de la carretera, con los intermitentes de emergencia esperando a la grúa.

93-79 con gancho de Sako y máxima de 15.