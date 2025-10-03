No ha quedado más remedio que aprovechar la gran afluencia de profesionales de la agricultura a Fruit Attraction, para poner de manifiesto el malestar de los regantes de la Costa Tropical de Granada, ya que tras más de 20 años de la construcción de la presa de Rules, seguimos sin conducciones para sacar el agua, tanto para consumo como para riego y más teniendo en cuenta, que hay muchos agricultores de la Costa, que tienen que regar sus fincas a base de pozos y utilización de motores, que incrementa los gastos sobremanera.

Maxi Prados, en COPE: "Es un poco triste que las administraciones tengan en olvido el único punto subtropical de España"

Hablamos con Maxi Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, que se ha desplazado hasta Madrid para reclamar, una vez más, que se construyan las canalizaciones de Rules, de las cuales sólo el desglosado nº 9 está en marcha y el siguiente en construirse, que es el 3 y el que lleva el agua al campo, ni siquiera tiene financiación, tras perder el Gobierno de España las ayudas europeas que llegaron para eso.

Ahora se propone que sean los agricultores quienes corran con el coste de las obras, algo que es imposible, ante el alto coste que supone para los muchos regantes de pequeñas propiedades que no tienen presupuesto para ello.

Se solicita que las distintas administraciones arrimen el hombro y participen en esta financiación, que es absolutamente necesaria para el futuro, en general, de la Costa granadina y gracias a lo que se crearán muchos puestos de trabajo, además de mantener otros tantos entre los agricultores que ahora tiene dificultades, precisamente por la falta de agua.

El presidente de los regantes se queja del agravio que sufrimos constantemente, "Es un poco triste que las administraciones tengan en olvido el único punto subtropical de España", nos decía.