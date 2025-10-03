'Esperanza', la nueva exposición de sor Isabel Guerra, "la pintora de la luz", con motivo del Jubileo 2025

Así te hemos contado en COPE los detalles de la nueva exposición de sor Isabel Guerra.

Con motivo del Jubileo 2025, la Archidiócesis de Zaragoza ha presentado esta mañana la última exposición de Sor Isabel Guerra, la conocida como 'la monja pintora'. Bajo el título, 'Esperanza', esta muestra estará abierta al público en el Salón del Trono del Alma Mater Museum del 4 de octubre al 8 de diciembre de 2025.

ARCHIDIOCESIS DE ZARAGOZA Sor Isabel Guerra, más conocida como 'la pintora de la luz', en la presentación de la muestra.

La muestra de sor Isabel Guerra incluye 21 obras originales en las que la artista utiliza diversas técnicas y formatos que demuestran la versatilidad de su talento. En sus lienzos, “la pintora de la luz”, explora nuevas técnicas sin perder la esencia que la caracteriza. Cada cuadro ha sido elaborado con gran detalle, reflejando su profesionalidad y dedicación.

El comisario de la muestra es Sergio Pérez Baena, Vicario de Pastoral de la Archidiócesis y Capellán del Real Monasterio de Santa Lucía, quien ha trabajado junto a Isabel Guerra en la concepción de la exposición, desde la temática hasta la creación de los textos y el catálogo.

Un proyecto que ha contado con el apoyo de la delegación de Patrimonio del Arzobispado y de la empresa Gestiarte.

UNA INICIATIVA DE LA ARCHIDIOCESIS DE ZARAGOZA

Esta exposición es una iniciativa de la archidiócesis ante la invitación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que anima a las diócesis a realizar actividades culturales y artísticas para fomentar el diálogo con la sociedad.

ARCHIDIOCESIS DE ZARAGOZA La última exposición de 'la monta pintora' se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

'Esperanza' es una oportunidad pastoral para reflexionar sobre la esperanza cristiana en los tiempos actuales, tomando como hilo conductor los signos de esperanza a los que el Papa Francisco hizo referencia en la Bula de Convocatoria del Jubileo, “Spes non confundit”.

La exposición 'Esperanza' podrá ser visitada en Alma Mater Museum hasta el 8 de diciembre. La entrada cuesta 5 euros y el horario de visita es de martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

Además, se ha elaborado un catálogo que complementa la muestra, sirviendo como una auténtica catequesis sobre la esperanza.