El plan de movilidad de Sóller reduce el tráfico en el centro y evidencia el colapso de sus carreteras

El nuevo plan de movilidad de Sóller ha superado su primera gran prueba durante las vacaciones de Semana Santa. El equipo de gobierno hace una buena valoración de las medidas implementadas en la zona centro, donde se ha conseguido una disminución considerable del tránsito. Sin embargo, esta prueba ha puesto de manifiesto la gran problemática en los accesos al municipio, que han sufrido un colapso histórico.

Colapso en los accesos

Según ha explicado el primer teniente de alcalde, Carlos Darder, el principal problema no se ha vivido en el centro, sino en la carretera que une Palma con el Puerto de Sóller. La Policía Local ha llegado a contabilizar picos de hasta 1.300 coches por hora en la rotonda de Cetro, provocando una saturación sin precedentes en las horas punta.

Esta elevada densidad de vehículos ha provocado que, por motivos de seguridad, se tuvieran que aplicar cortes intermitentes en los túneles cuando la circulación quedaba completamente retenida. Darder ha lamentado la situación, asegurando que "es muy complicado según qué horas, que un ciudadano de Sóller quiera bajar al puerto de Sóller, que es un trayecto de unos 7, 8 minutos, llega a tardar hasta 40 minutos".

Un trayecto de unos 7 u 8 minutos, llega a tardar hasta 40 minutos" Carlos Darder Primer teniente de alcalde de Sóller

El reto del equilibrio entre residentes y turistas

Darder ha recordado que Sóller es uno de los municipios más visitados de España, lo que obliga a buscar un equilibrio constante. "Combinar residente con visitantes turistas, pues no es tarea fácil y por eso seguiremos trabajando de la mano de las instituciones superiores para que se vayan buscando más medidas", ha afirmado.

El consistorio considera que es necesario buscar alternativas con instituciones como la Dirección General de Tráfico y el Consell de Mallorca para paliar estos colapsos. Este problema, habitual en Semana Santa, también se produce en verano con la llamada operación nube, cuando el mal tiempo impide ir a la playa y los turistas buscan alternativas en los pueblos de la Serra de Tramuntana.

Aparcamientos disuasorios para priorizar al residente

Una de las claves del nuevo modelo son los aparcamientos disuasorios. El ayuntamiento ha habilitado cuatro de estos párkings en los accesos, a una distancia de entre 10 y 15 minutos a pie del centro. Esta medida ha permitido pacificar el núcleo urbano, impidiendo la circulación de los visitantes y liberando estacionamiento para los residentes.

El teniente de alcalde defiende este sistema como el modelo más idóneo para la gestión de la movilidad en el municipio. Darder cree que es fundamental ofrecer alternativas de aparcamiento a los visitantes para "mantener el equilibrio entre que la gente nos visite y que el residente tenga prioridad en un aparcar y circular en la zona centro".