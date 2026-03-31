Palma se prepara para el emotivo Devallament del Crist de la Sang

La iglesia de la Anunciación de Palma, más conocida como la Sang, acogerá mañana uno de los actos más esperados de la Semana Santa mallorquina: el Devallament del Crist de la Sang. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una eucaristía que, según ha explicado el prior de la iglesia, mossèn Lluc Riera, "es una misa, para entendernos, sencilla, no es una misa solemne", aunque será celebrada por el obispo.

Un ritual solemne y cargado de emoción

Tras la misa y una meditación en forma de Vía Crucis, sobre las 10:30 u 11:00 horas, tendrá lugar la solemne bajada de la figura del Cristo. Este "pequeño ritual muy querido y muy sencillo", en palabras de Lluc Riera, es llevado a cabo por la prohomonia de la Sang, que desciende la imagen desde su capilla entre los aplausos y la veneración de los asistentes.

El Cristo es conducido después por el pasillo central hacia el patio del Hospital General para bendecir a los enfermos. A su regreso, se deposita horizontalmente frente al altar mayor para que los fieles puedan venerarlo de cerca, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Es muy bonito, muy sencillo, hay muchísima gente aclamando y venerando al santo Cristo" Mossèn Lluc Riera Prior de la iglesia de la Sang

El fin de las restricciones

Los fieles podrán tocar y besar la figura del Cristo, un gesto que, como ha señalado el prior, "es una forma de expresar este amor y esta fe en Jesucristo". La imagen permanecerá expuesta para la veneración hasta después de la celebración del Viernes Santo.

Es una forma de expresar este amor y esta fe en Jesucristo" Mossèn Lluc Riera Prior de la iglesia de la Sang

Los 24 custodios del Cristo

La custodia y devoción al Santo Cristo recae en la prohomonia de la Sang, un grupo formado por 24 hombres. Doce de ellos son los llamados sobreposats, "hombres vigorosos" encargados de llevar al Cristo en la procesión del Jueves Santo. Los otros doce son los prohoms, que acompañan la imagen rindiéndole honor.

El prior ha aprovechado para invitar a todos los ciudadanos a participar en este "acto religioso muy profundo y muy hermoso". Se espera una afluencia masiva, por lo que recomienda acudir con antelación para encontrar sitio en una iglesia que, previsiblemente, "estará que no cabe nadie".

Aunque se puede ver durante todo el año de forma vertical. El Cristo de la Sang se podrá ver tumbado durante todo el miércoles, el jueves hasta que salga en procesión y también durante todo el viernes santo.

NO ENTIENDE DE EDADES

Ir a ver al Cristo de la Sang no entiende de edades, es un sentimiento mucho más profundo, en algunos casos incluso familiar. Es algo muy bonito que se lleva en el corazón y que se hereda de familia en familia.