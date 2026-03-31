La procesión de los Apóstoles se consagra como la más cartagenera y anticipa un año más el arresto de San Pedro

La Cofradía California afronta los días más importantes de la Semana Santa de Cartagena con tres grandes procesiones por delante. Tras el éxito del Domingo de Ramos, la atención se centra ahora en la popular procesión de los Apóstoles, un desfile que con los años ha ganado entidad propia y se ha convertido en uno de los más esperados por el público. Quedarán la Magna procesión del Miércoles Santo y la procesión del Silencio del jueves.

La procesión más cartagenera

Lo que hace unos años no era considerado una procesión al uso, hoy se ha transformado en una de las favoritas. Así lo explica el archivero de la Cofradía California, Rafael del Baño, quien la ha definido como "la procesión más cartagenera de todas". En ella, argumenta, "se configuran varias grandes agrupaciones que tienen la gala de mostrar a través de su presencia en la calle los rasgos más característicos de las procesiones cartageneras".

Es precisamente la procesión más cartagenera de todas" Rafael Del Baño Archivero

Del Baño destaca que los tres apóstoles desfilan con un marcado estilo cartagenero, presentando "imágenes de grandes escultores decoradas magníficamente por las artistas florales y con una iluminación esplendorosa". Añade que en un solo desfile se pueden apreciar las "características esenciales de lo que se entiende por procesión de estilo cartagenero".

A este desfile se suman actos singulares que se han consolidado en el calendario, como la salida de San Pedro, su posterior arresto o los homenajes a San Juan y Santiago. Según el archivero, estos eventos "lo que hacen es acercar a los santos a nosotros, a los mortales", convirtiendo a San Pedro en "Pedro Marina Cartagena".

Cofradía california Trono del San Pedro

Magna Procesión y Silencio, las otras dos joyas californias

El Miércoles Santo culmina con la Magna Procesión del Cristo del Prendimiento, el desfile "original de la cofradía" y el que "da sentido" a la institución. Durante mucho tiempo fue su única procesión y en ella "se concentra lo mejor que tenemos los californios". Del Baño recomienda especialmente "acudir por la mañana al interior de la iglesia a ver todo eso, que luego en la procesión se nos va a escapar casi seguro".

Entre los múltiples detalles de esta Magna Procesión se encuentran la Santa Cena, con comida real que luego se dona, el vestuario de cada apóstol, los "auténticos jardines" de los tronos de la Oración en el Huerto y el Ósculo, o los sayones que acuden a prender a Jesús, uno de los cuales porta la linterna sorda, símbolo de la cofradía.

Finalmente, el Jueves Santo llega el turno de la Procesión del Silencio, que en 2028 cumplirá 100 años. Se trata de un desfile diferente, sin grandes despliegues de flor o música, pero que posee "ese ambiente tan especial que la hace muy atractiva y que atrapa el corazón de quien la contempla". Ya en su estreno, un periodista vaticinó que "esa procesión te iba a atrapar el corazón de quien la contemplara".

Esa procesión iba a atrapar el corazón de quien la contemplara" Rafael Del Baño Archivero

A la Cofradía California le restan tres días para lucir en las calles no solo su valioso patrimonio material, sino, su patrimonio humano, que es el "fundamental" y el que cada año congrega a miles de personas en torno a la Semana Santa.