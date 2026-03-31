La historia de José Antonio que da esperanza en el Día Mundial contra el Cáncer de Colon: "El doctor me dijo que me moriré, pero de esta no, y la verdad es que me tranquilizó bastante"

El cáncer de colon es el tumor de mayor incidencia en la Comunidad Valenciana, con 5.026 nuevos casos anuales, y el segundo con mayor mortalidad. Sin embargo, una cifra invita a la esperanza: nueve de cada diez personas sobrevivirían si se detectara a tiempo. Este es el caso de José Antonio, un paciente de 48 años que ha superado la enfermedad y que, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, comparte su experiencia para visibilizar la importancia de la detección precoz.

Su historia comenzó en junio del año pasado con una oclusión intestinal total que lo llevó a urgencias en repetidas ocasiones. "Allí, en la primera visita, básicamente me pusieron medicina para quitar el dolor", relata. No fue hasta la tercera visita cuando, tras la realización de un TAC, le localizaron un tumor.

El diagnóstico fue un impacto demoledor. José Antonio describe la sensación "como que la cabeza, todo lo que tienes amueblado, organizado, se te desmonta". Según relata, en ese momento "pasas a paralizar tu vida, te centras en otra cosa, y todo lo que tenía importancia hasta ese minuto antes deja de tenerla".

Todo lo que tenía importancia hasta ese minuto antes deja de tenerla"

Tras el diagnóstico, fue operado dos meses después, en agosto, para extirpar el tumor, que se encontraba en estadio 2. A pesar del miedo, una conversación con su médico le dio fuerzas. "Directamente al médico le pregunté: '¿De esta me voy a morir?'. Me dijo que me moriré, pero de esta no. Y la verdad es que me tranquilizó bastante", recuerda.

Borja Rodríguez El doctor Antonio Llombart

La importancia del cribado

El Dr. Antonio Llombart califica el caso de José Antonio como "atípico" por su edad, 48 años, ya que la población diana para los programas de cribado se sitúa entre los 50 y los 69 años. El doctor insiste en que el cáncer "no mira las edades" y resalta la sencillez de la prueba de cribado: un test de sangre oculta en heces que es gratuito y se puede realizar en casa.

Pese a su sencillez, existe una baja participación en los programas de prevención. En la Comunidad Valenciana, la mitad de las personas en edad de riesgo que no se realizan la prueba son mujeres, a pesar de que sí participan en otros cribados como el de mama o cérvix. El doctor Llombart subraya que "no hay que tener miedo", ya que un resultado positivo no siempre significa cáncer.

Factores de riesgo y hábitos saludables

El doctor explica que entre un 8 y un 10 por cien de los casos tienen un componente genético, lo que puede explicar la aparición temprana en algunos pacientes. Además, se estima que un pólipo tarda unos 10 años en transformarse en cáncer, un margen de tiempo amplio en el que el cribado juega un papel fundamental. Por ello, recomienda un control de salud general "a partir de los 40 años".

Para José Antonio, la enfermedad ha supuesto un cambio de vida y subraya la importancia de cuidarse con una buena alimentación y ejercicio físico. Su experiencia le ha enseñado a no ignorar las señales del cuerpo, un consejo que ahora traslada a toda la población. En su proceso fue clave el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, tanto a nivel físico como psicológico.