Ferrol adjudica la renovación de los campos de A Gándara y la expropiación de 3.000 metros cuadrados en Ultramar

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha informado en el mediodía de este martes de los principales acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local, en una sesión marcada por la aprobación de proyectos en materia deportiva, urbanismo e infancia.

Entre las medidas más destacadas, figura la adjudicación de las obras de renovación de los campos de fútbol de césped artificial de A Gándara, una actuación largamente demandada por los clubes y familias de la ciudad.

“Hoy avanzamos, creo que para la felicidad de muchos clubes, para la felicidad de muchos niños y también de muchas familias, en la adjudicación de las obras de renovación de los campos de fútbol siete de césped artificial de A Gándara”, señaló el regidor.

Las obras, adjudicadas a la empresa Jardinería Arce S.L. por un importe de 306.000 euros, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, con el objetivo de que los campos estén totalmente renovados para el inicio de la próxima temporada.

La intervención incluye la renovación del sistema de riego, las instalaciones de drenaje superficial, la adecuación de los vestuarios y la dotación de nuevo equipamiento deportivo. Rey Varela destacó que se trata de una actuación necesaria, ya que estos campos no habían recibido ninguna renovación desde su creación.

EXPROPIACIÓN

En el capítulo de urbanismo, el gobierno local aprobó definitivamente el proyecto de expropiación de cerca de 3.000 metros cuadrados en el entorno de las calles Brasil, Bertón y México, en el barrio de Ultramar. La actuación afecta a 14 parcelas catastrales, de las que 8 ya eran de titularidad municipal, y permitirá convertir ese espacio en una nueva zona verde pública.

“Es una zona que tiene una importante degradación en estos momentos. Vamos a dar un paso importantísimo en el barrio de Ultramar, un tema que hemos comprometido para este mandato”, afirmó el alcalde.

El proyecto contempla apertura viaria, pavimentación, señalización, mobiliario urbano, jardinería e instalación de saneamiento y abastecimiento. La actuación, que forma parte del plan de regeneración de barrios, cuenta con una financiación garantizada de 300.000 euros.

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de A Coruña para actuaciones en el centro histórico de Ferrol y el patrimonio militar de la costa.

El acuerdo, que cuenta con una aportación municipal de 72.000 euros sobre un total de 217.000, incluye tres líneas de actuación: mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, iluminación del Ayuntamiento y el Teatro Jofre, y la creación de un aparcamiento disuasorio. En este último punto, también se aprobó el proyecto para urbanizar la calle Pardo de Atín, que permitirá habilitar ocho nuevas plazas de aparcamiento, instalar nueva iluminación y mejorar el entorno del futuro Museo de Ferrol, con una inversión de 62.400 euros.

UNICEF

Por último, el gobierno local dio el visto bueno a un convenio con la Fundación UNICEF para impulsar las políticas de infancia a nivel local, con el objetivo de que Ferrol sea reconocida como “ciudad amiga de la infancia”. Rey Varela explicó que el acuerdo permitirá establecer una estrategia de infancia y adolescencia basada en la Convención sobre los Derechos del Niño, con un plan transversal de entre cuatro y seis años.

“Queremos una ciudad para las familias, queremos que más familias vayan a vivir a Ferrol y lo estamos consiguiendo. Para atender a las familias es muy importante pensar en los niños y las niñas”, subrayó. El alcalde avanzó que ya se ha constituido una mesa de coordinación interna, que él mismo preside, para impulsar la elaboración del primer plan local de infancia y adolescencia, en el que se dará especial relevancia a la participación infantil.