Naüm refuerza su labor social en la barriada de Son Roca ante la crisis del coronavirus

Hablamos con Vanessa Heras, directora gerente del Proyecto Naüm. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, lunes 6 de abril de 2020.

La crisis sanitaria derivada de la expansión del coronavirus ha generado que las familias más vulnerables de la barriada de Son Roca estén viviendo al límite. Por ello, el Proyecto Socioeducativo Naüm ha reforzado sus esfuerzos para dar respuesta a las diferentes problemáticas del territorio, que destaca por tener por una tasa de instrucción y un nivel académico muy bajo y, al mismo tiempo, una alta diversidad cultural y étnica.

La población de Son Roca, con una de las densidades más altas de Palma, se ha visto doblemente golpeada por el coronavirus, dado que no sólo sufren la pandemia, sino que aún, en muchos casos, no han salido de la crisis de 2008. Y es que muchos de los vecinos y vecinas están en el paro y si trabajan, se encuentran en el mercado de la economía sumergida o tienen un trabajo precario y temporal y, por tanto, tienen serias dificultades para afrontar el pago del alquiler y de los servicios básicos esenciales. Además, hay que añadir que la mayoría de las familias no disponen ni de Internet ni de ordenador, lo que perjudica el rendimiento escolar que puedan tener los niños durante el confinamiento, dado que el nivel educativo de los padres y de las madres no les permite compensar en casa la ausencia de un profesor.

Así pues, ante esta crisis sanitaria, Naüm ha intensificado su labor social para paliar las carencias de las familias y de sus hijos e hijas, de las personas con discapacidad o de las personas mayores. La entidad, que atiende alrededor de 850 personas, continúa ofreciendo sus 17 servicios socioeducativos, sociolaborales, sociosanitarios, psicosociales y socioculturales, ya sea vía telefónica o telemáticamente en el territorio, que abarca no sólo Son Roca, sino también Son Ximelis, Son Anglada y Son Serra-La Vileta. En este sentido, el Proyecto Socioeducativo Naüm dispone de un teléfono activo las 24 h, con el que pueden atender todas las urgencias que puedan surgir.

El equipo de la Entidad llama semanalmente a cada familia para conocer su realidad y para saber cómo están sus hijos e hijas. Dependiendo de la gravedad de su situación económica, se les reparten ayudas para la alimentación e higiene, a través de tarjetas del programa CaixaProinfancia. Asimismo, las educadoras y los educadores exprimen todo su ingenio para ofrecer contenidos educacionales y de ocio a los más pequeños y no tan pequeños. Para las familias que tienen Internet y algún dispositivo telemático, esta dramática situación se alivia, gracias a los contenidos didácticos digitales y las intervenciones educativas grupales que se hacen a través de Whatsapp o Skype. Cabe destacar que para aquellas familias que no tienen Internet, el soporte telefónico es diario y más intenso. Además, se les envía fotografías de manualidades, deberes, o cualquier material de utilidad para la familia, para que las hagan y después reenvíen el resultado a su educadora de referencia, que los vuelve a llamar para corregir las actividades o resolver dudas.

En cuanto al futuro, una vez terminado el confinamiento, el Proyecto Socioeducativo Naüm es consciente del alcance de la crisis económica que vendrá y su impacto social. Por esta razón, Margalida Jordà, Directora General de la Entidad, destaca que es fundamental aumentar las medidas de protección de los colectivos con mayor vulnerabilidad como los niños, las familias monomarentales, las personas dependientes, entre otros. Asimismo, Jordà espera que las administraciones públicas se comprometan más que nunca con el territorio, ya que Naüm es el único recurso existente en la barriada. Y es que sin su compromiso, la Entidad no podría realizar intervenciones, lo que conllevaría un fuerte aumento de las familias en situación de exclusión social en la barriada.

Sobre el Proyecto Socioeducativo Naüm: La entidad Proyecto Socioeducativo Naüm es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 2000 con el fin de dar respuesta a la necesidad de atención directa de los menores en dificultad y/o conflicto social en la barriada de Son Roca. La Entidad trabaja para promover la inclusión social y el crecimiento integral de los niños/ las niñas, los adolescentes, los jóvenes y sus familias, mediante una metodología proactiva, con el objetivo de conseguir la plena inclusión de estos colectivos en los ámbitos sociolaborales, socioeducativos, sociocultural, sociosanitarios y psicosociales del territorio, haciendo frente a la situación de vulnerabilidad y exclusión social que sufren, con una actitud crítica, apoderada y alentadora.