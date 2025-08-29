Va a Mallorca, pide dos cafés con hielo y no da crédito al ver la cuenta: toda una sorpresa

España es uno de los países más visitados del mundo, convirtiéndose en el destino favorito de millones de turistas cada año por las playas y su gastronomía, entre otras.

Sin embargo, la hostelería en nuestro país está viviendo uno de los momentos más polémicos en cuanto a la subida de los precios. De norte a sur, turistas y locales comentan cada vez más la diferencia entre lo que costaba, por ejemplo, un café con hielo hace unos años y lo que se paga actualmente.

En redes sociales, es uno de los temas principales que debaten los usuarios al compartir sus experiencias, contrastando lugares y precios. Y si hay un lugar donde este debate se intensifica cada verano es en zonas turísticas como las islas, concretamente en Mallorca.

Una cuenta con dos cafés que se ha vuelto viral

La polémica comenzó en X con una publicación de @SoyCamarero en la que comparte la fotografía de un ticket en Palma de Mallorca y muestra un precio insólito por un café con leche y hielo: “¿Qué opináis?”. El tweet no tardó en viralizarse y ya acumula 250 mil visualizaciones y más de mil comentarios. Al hilo de esta publicación, son muchos los usuarios que han compartido experiencias similares.

Lo que podría parecer un gesto cotidiano ha desatado una polémica en la red social al mostrar que el precio total de dos cafés con leche con hielo eran 11,80 euros, 5,90 cada uno. Por otro lado, un ciudadano de Mallorca ha publicado lo que le han cobrado por una tapa de tortilla: “Parecido a este”. El precio era de 6 euros, y al ser dos personas, la cuenta ascendió a 12 euros únicamente por desayunar.

El usuario ha aclarado que no se quejaba, sino que simplemente ha expuesto el precio que ha tenido que pagar por el desayuno en cuestión como mera información. Sin embargo, la publicación ha generado críticas y comentarios sobre la accesibilidad de la hostelería en zonas turísticas.

Opiniones dispares sobre los precios

Como suele ocurrir en estos casos, la publicación no tardó en llenarse de comentarios de todo tipo. Muchos usuarios locales se mostraron indignados con el precio: “Precios totales irreales para los residentes. Tenemos un sector servicios enfocado en los turistas que nos recluye cada vez más a no poder ni salir a tomar un café”; otros, sin embargo, defienden el coste, argumentando que no es demasiado caro, teniendo en cuenta que Mallorca es una isla del Mediterráneo.

Alamy Stock Photo Cala Marçal (Mallorca)

La preocupación por estos precios plantea la pregunta de si este modelo es sostenible a largo plazo. Aunque sí que es cierto que en aquellas zonas turísticas los precios son más elevados de lo normal, es fundamental que los consumidores perciban una relación calidad-precio medianamente razonable y así poder disfrutar de un café, una tortilla, o incluso un menú a un precio accesible y satisfactorio para todos.