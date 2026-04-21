COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

Mallorca desvela los secretos de la Tramuntana con 18 rutas guiadas y gratuitas

El Consell de Mallorca lanza un programa de excursiones familiares para redescubrir el valor cultural y paisajístico de la Serra, declarada Patrimonio Mundial

Rutas
00:00
Descargar

Aina Mora

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

2 min lectura8:44 min escucha

Bajo el lema La Tramuntana es viu i es camina, el Consell de Mallorca ha presentado un programa de 18 rutas guiadas para descubrir los tesoros que esconde la Serra de Tramuntana. Se trata de una propuesta de excursiones y paseos de corto recorrido, accesibles para toda la familia, que busca fomentar el conocimiento del patrimonio y reforzar el vínculo de la ciudadanía con este entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2011.

A través de estos itinerarios, los participantes se acercarán a los elementos más representativos del paisaje cultural de la Serra: caminos, bancales, construcciones de piedra en seco, sistemas hidráulicos y otros testimonios de la relación histórica entre el ser humano y la naturaleza, que fue precisamente lo que motivó la declaración de la Unesco.

Caminar para entender el paisaje

El objetivo no es solo caminar, sino entender y destacar la riqueza que tiene la sierra. Así lo explica Aina Mora, de Més Cultura, Turisme i Patrimoni, coordinadora del programa, quien detalla que las rutas permiten conocer la historia de la Serra, su cultura tradicional, sus costumbres y su agricultura. Los itinerarios están conducidos por guías expertos como Tomás Vivot, Joan Carles Palos, Marci Bestard y la propia Mora.

A veces estamos hasta tres horas, porque encontramos mucho que contar"

Aina Mora

Las excursiones tienen una duración de entre dos y tres horas. Son asequibles para un público general y no se necesita una forma física excepcional. Aina Mora explica que la duración puede variar: "A veces estamos hasta tres horas, porque encontramos mucho que contar". Esto demuestra la riqueza de contenidos que se comparten en cada salida.

R

CIM

Una iniciativa para conectar y conservar

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha destacado que el programa tiene una dimensión divulgativa, educativa y de sensibilización. Según Fuster, "con iniciativas como estas se hace posible conocer los valores de la Serra recorriendo sus caminos, entendiendo el territorio y poniendo en valor el paisaje cultural tal como lo construyeron generaciones anteriores".

Esta iniciativa combina divulgación, educación patrimonial y tiempo de calidad al aire libre"

Aina Mora 

Dado que las rutas son gratuitas y las plazas limitadas, desde la organización se hace un llamamiento a la responsabilidad. Aina Mora ha insistido en la importancia de anular la inscripción si finalmente no se puede acudir, para que otra persona pueda aprovechar la plaza.

Próximas fechas y cómo apuntarse

El calendario de rutas continúa el próximo 26 de abril con una propuesta en Esporles centrada en su riqueza histórica y su tradición oral. El punto de encuentro será a las 10 horas en la iglesia de Esporles, y las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma Ticketib.

El resto de fechas programadas son: 2 de mayo (Deià), 9 de mayo (Valldemossa), 16 de mayo (Sóller), 6 de junio (Valldemossa), 5 de septiembre (Calvià), 13 de septiembre (Escorca), 19 de septiembre (Puigpunyent), 26 de septiembre (Bunyola), 4 de octubre (Banyalbufar), 10 de octubre (Banyalbufar), 17 de octubre (Estellencs), 25 de octubre (Escorca), 31 de octubre (Puigpunyent), 7 de noviembre (Deià), 14 de noviembre (Sóller) y 28 de noviembre (Banyalbufar).

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 21 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking