Mallorca desvela los secretos de la Tramuntana con 18 rutas guiadas y gratuitas

Bajo el lema La Tramuntana es viu i es camina, el Consell de Mallorca ha presentado un programa de 18 rutas guiadas para descubrir los tesoros que esconde la Serra de Tramuntana. Se trata de una propuesta de excursiones y paseos de corto recorrido, accesibles para toda la familia, que busca fomentar el conocimiento del patrimonio y reforzar el vínculo de la ciudadanía con este entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2011.

A través de estos itinerarios, los participantes se acercarán a los elementos más representativos del paisaje cultural de la Serra: caminos, bancales, construcciones de piedra en seco, sistemas hidráulicos y otros testimonios de la relación histórica entre el ser humano y la naturaleza, que fue precisamente lo que motivó la declaración de la Unesco.

Caminar para entender el paisaje

El objetivo no es solo caminar, sino entender y destacar la riqueza que tiene la sierra. Así lo explica Aina Mora, de Més Cultura, Turisme i Patrimoni, coordinadora del programa, quien detalla que las rutas permiten conocer la historia de la Serra, su cultura tradicional, sus costumbres y su agricultura. Los itinerarios están conducidos por guías expertos como Tomás Vivot, Joan Carles Palos, Marci Bestard y la propia Mora.

A veces estamos hasta tres horas, porque encontramos mucho que contar" Aina Mora

Las excursiones tienen una duración de entre dos y tres horas. Son asequibles para un público general y no se necesita una forma física excepcional. Aina Mora explica que la duración puede variar: "A veces estamos hasta tres horas, porque encontramos mucho que contar". Esto demuestra la riqueza de contenidos que se comparten en cada salida.

CIM

Una iniciativa para conectar y conservar

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha destacado que el programa tiene una dimensión divulgativa, educativa y de sensibilización. Según Fuster, "con iniciativas como estas se hace posible conocer los valores de la Serra recorriendo sus caminos, entendiendo el territorio y poniendo en valor el paisaje cultural tal como lo construyeron generaciones anteriores".

Esta iniciativa combina divulgación, educación patrimonial y tiempo de calidad al aire libre" Aina Mora

Dado que las rutas son gratuitas y las plazas limitadas, desde la organización se hace un llamamiento a la responsabilidad. Aina Mora ha insistido en la importancia de anular la inscripción si finalmente no se puede acudir, para que otra persona pueda aprovechar la plaza.

Próximas fechas y cómo apuntarse

El calendario de rutas continúa el próximo 26 de abril con una propuesta en Esporles centrada en su riqueza histórica y su tradición oral. El punto de encuentro será a las 10 horas en la iglesia de Esporles, y las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma Ticketib.

El resto de fechas programadas son: 2 de mayo (Deià), 9 de mayo (Valldemossa), 16 de mayo (Sóller), 6 de junio (Valldemossa), 5 de septiembre (Calvià), 13 de septiembre (Escorca), 19 de septiembre (Puigpunyent), 26 de septiembre (Bunyola), 4 de octubre (Banyalbufar), 10 de octubre (Banyalbufar), 17 de octubre (Estellencs), 25 de octubre (Escorca), 31 de octubre (Puigpunyent), 7 de noviembre (Deià), 14 de noviembre (Sóller) y 28 de noviembre (Banyalbufar).