Los dentistas de Baleares piden material y protocolos para asegurar la salud de pacientes y profesionales

Sin lugar a dudas, una de las profesiones con más riesgo a contagiarse por coronavirus son los dentistas. Estos profesionales trabajan a 40 centímetros de la boca del paciente cuando el COVID-19 se transmite por la saliva y fluidos de la boca.

Desde el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares piden equipos de protección para los profesionales, un protocolo de actuación conjunto y denuncian que tienen problemas para acogerse a las ayudas económicas del estado.

Este sector se encuentra en tierra de nadie ya que son un servicio esencial pero carecen de protocolos. Aún así, las clínicas siguen siendo seguras y se atienden las urgencias. El Presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares, Ignacio García, ha explicado que al inicio de la pandemia entregaron material sanitario y ahora los depósitos dentales no cuentan con la capacidad para repartir los EPIs necesarios para todos los profesionales.

El problema, explica García, es que si no se hacen test masivos ni a la población ni a los sanitarios, puede acudir a la clínica alguien asintomático pero con el virus. Por ejemplo, durante sus tratamientos, los dentistas usan los aerosoles, un material que puede ser foco de contagio.

García no quiere crear alarma ya que las clínicas dentales siempre han tenido protocolos exhaustivos de desinfección, pero pide a las autoridades que les den tiempo para conseguir el material necesario y también la tranquilidad de contar con unos protocolos de actuación unificados.

Otro de los problemas es la situación económica por la que están pasando. Al ser esenciales, sus clínicas no cierran, siguen los gastos pero no entran los mismos pacientes. Desde el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares piden poder acogerse a las ayudas económicas del Estado. Y es que, tal y como explica García, muchas clínicas han presentado ERTE por fuerza Mayor y la sorpresa ha sido que unas salen favorables, pero otras no.