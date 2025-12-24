COPE
Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración, advierte que la Navidad "está siendo más floja de lo esperado"

El sector de la restauración afronta el aumento de costes y un cambio de hábitos en los consumidores, que optan por comidas y un gasto más ajustado

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración Mallorca

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el - Actualizado

2 min lectura6:48 min escucha

La campaña de Navidad en la restauración mallorquina está resultando "más floja de lo esperado", según ha explicado Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración CAEB. Esta tendencia, que se viene observando en los últimos años, responde a un ajuste en los gastos por parte de los consumidores, que perciben la necesidad de ahorrar ante el incremento general de sus cargas mensuales.

Cambio de hábitos y mal tiempo

Ferrer ha señalado que se consolida la transición de las cenas de empresa hacia las comidas, un cambio que se viene observando desde hace años. Además, ha destacado la ausencia de "ebullición" en el ambiente festivo, afirmando que "no hemos notado ningún arranque". La previsión es que el sector coja fuerza a partir del día 26 de diciembre. A esto se suma que el tiempo no va a acompañar, lo que mermará los ingresos de los locales con terrazas de invierno.

La rentabilidad ha ido cayendo y ha ido bajando"

Juan Miguel Ferrer

Restauración CAEB

La escalada de los costes

El presidente de la patronal ha calificado la inflación postpandemia como "brutal", un factor que impacta directamente en la cesta de la compra y en las materias primas. A ello se añade la subida del coste de la energía y la necesidad de actualizar las nóminas. Ferrer también ha alertado sobre una "maraña de pequeños costes y tributos" que antes representaban un 3% de la cuenta de resultados y ahora se sitúan "entre el 6 y el 7 por ciento", mermando la viabilidad.

Si compensa o no compensa el tener estas actividades"

Juan Miguel  Ferrer

Restauración CAEB

Esta acumulación de gastos ha provocado una notable caída de la rentabilidad. Ferrer detalla que, si antes el sector se movía en márgenes del 17% o 18%, "la rentabilidad ha ido cayendo y ha ido bajando" hasta situarse cerca del "12, 11, en algunos sitios el 8 por ciento", lo que lleva a muchos empresarios a dudar de la continuidad. "Ahí es cuando ya te preguntas si con todo el esfuerzo... si compensa o no compensa el tener estas actividades", concluye.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

