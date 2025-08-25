De Hollywood a Manacor: Eva Longoria se apunta al pádel en la casa de Rafa Nadal

La actriz, productora y directora Eva Longoria ha aprovechado su estancia en Mallorca para visitar la Rafa Nadal Academy by Movistar, en Manacor, donde disfrutó de las flamantes pistas de pádel cubiertas que acaban de inaugurarse. La estrella de Hollywood, muy vinculada a este deporte en los últimos años, fue recibida por Maribel Nadal, subdirectora general de la academia y figura de referencia en la promoción del pádel dentro del complejo fundado por su hermano.

Eva Longoria y Maribel Nadal

La visita tuvo un componente especial: Longoria y Nadal ya habían coincidido anteriormente en la Hexagon Cup, el torneo internacional de pádel que se celebra cada año en Madrid. En aquella ocasión lo hicieron desde la competición, ya que la actriz es propietaria del equipo Eleven Eleven, mientras que Maribel Nadal lidera al Rafa Nadal Academy Team, subcampeón de la última edición. En Manacor, sin embargo, el reencuentro se produjo en un ambiente más distendido, con el deporte como excusa y en un escenario de estreno.

Gemma Triay, madrina de las nuevas pistas

Las nuevas pistas indoor representan un paso más en la apuesta de la academia por diversificar su oferta deportiva. El espacio fue inaugurado oficialmente hace apenas unos días con la presencia de la número uno del mundo, Gemma Triay, que estrenó las instalaciones en un partido de exhibición y compartió tiempo de juego con decenas de niños participantes en el campus de verano. Ahora ha sido Longoria la que se ha puesto en la piel de jugadora en este mismo escenario, sumándose al interés que despierta la academia más allá del tenis.

Eva Longoria jugando al pádel

Una academia que ya suma 19 pistas de pádel

Con esta ampliación, la Rafa Nadal Academy alcanza ya un total de 19 pistas de pádel, diez de ellas bajo techo y nueve al aire libre, consolidándose como uno de los centros más completos a nivel internacional. En ellas entrenan tanto jugadores profesionales, como Ramiro Moyano o Patricia Martínez, como aficionados que se inscriben en los programas de formación de la academia.

Eva Longoria

Desde su inauguración en 2016, la Rafa Nadal Academy ha ido creciendo con nuevas instalaciones y propuestas deportivas, y el pádel se ha convertido en una de las disciplinas con mayor demanda. La visita de una figura mediática como Eva Longoria no hace sino reforzar la proyección internacional del centro, que combina el prestigio del tenis con la expansión de un deporte en auge.