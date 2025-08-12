El Museo Rafa Nadal bate récords con 100.000 visitantes en un año

Mallorca es visitada cada año por millones de personas. En pleno debate público, social y político sobre el modelo turístico y los posibles efectos nocivos para la isla y la vida de los isleños, un turismo que siempre se ha dicho que es de impacto positivo es el deportivo.

En este sentido, ha cobrado gran importancia como reclamo turístico y lugar de peregrinaje para los aficionados al tenis y al deporte, el Museo Rafa Nadal ubicado en la Academia del tenista en Manacor. Ahora, según ha informado la Academia, se ha alcanzado un récord de visitantes al haber recibido en el último año más de 100.000 visitantes, cifra récord desde su creación en 2016.

Novedades.-

Tras la retirada de Rafa el pasado mes de noviembre, el museo ha incorporado algunos espacios que han supuesto un gran aliciente para que los visitantes puedan disfrutar de su carrera y de sus valores a través de un emotivo viaje en el tiempo.

Uno de los puntos más valorados por los visitantes es la nueva zona dedicada a Roland Garros. Este espacio, que homenajea una de las mayores gestas de la historia del deporte, reúne todas las raquetas Babolat con las que Rafa compitió en París, así como todas las bandanas y zapatillas de Nike que usó los años en los que salió campeón en la capital francesa.

El visitante también podrá ver un impresionante diseño con las imágenes de Rafa levantando todos los títulos, así como una infografía que recopila muchas de las estadísticas más asombrosas del tenista balear en la tierra batida parisina. Otro de los elementos más característicos de este espacio es la réplica de la escultura que Roland Garros dedicó a Rafa y que, de manera reciente, regalaron al español la Federación Francesa de Tenis y Amelie Mauresmo, actual directora del torneo.

Los aficionados que acudan al Rafa Nadal Museum podrán ver de cerca en este nuevo espacio una espectacular escultura de Rafa Nadal a tamaño real celebrando un título de rodillas. Esta pieza icónica, elaborada por Nike en 2014, y con un peso de 150 kilos ha estado expuesta en la sede central de Nike Europa hasta ahora, que ha llegado por vez primera a Manacor.

Otro espacio novedoso e icónico hace referencia al recorrido de Rafa en los Juegos Olímpicos y contiene la antorcha que portó hace menos de un año en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. El visitante también podrá ver las camisetas que usaron tanto el propio Rafa como Carlos Alcaraz en el torneo olímpico de dobles.

En 2016 el Rafa Nadal Museum se convirtió en la primera y única exposición de trofeos de Rafa Nadal, en la que se recogen los momentos destacados de su carrera deportiva desde que empezó a jugar al tenis cuando era sólo un niño hasta la actualidad.

El recorrido se realiza a través de sus trofeos, pero también a través de las camisetas y zapatillas y objetos con la que Rafa ganó cada una de las finales de Grand Slam que ha disputado a lo largo de su carrera. Además de conocer en primera persona los logros de uno de los mejores tenistas de la historia, en la planta expositiva los visitantes adquirirán una visión global de la historia del deporte contemporáneo gracias a los recuerdos y objetos cedidos por algunas de las principales figuras de la historia del deporte mundial como Michael Jordan, Usain Bolt, Roger Federer, Leo Messi, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, Luca Doncic o leyendas del deporte español como Pau Gasol, Fernando Alonso, Carolina Marín, Mireia Belmonte, David Villa, Ona Carbonell o Lydia Valentín.

De manera adicional, el Rafa Nadal Museum ofrece diversas actividades con diferentes niveles de acción que permiten vivir experiencias interactivas y tecnológicas ligadas al mundo del deporte, disfrutar de juegos para todas las edades, y retar a tu familia y amigos en divertidos juegos interactivos. Una gran variedad de deportes (tenis, Formula 1, ciclismo, baloncesto,

fútbol…) practicados de una manera diferente y apasionante, todo ello en un entorno de alta tecnología y actividades lúdicas. El complemento perfecto a la visita lo componen tanto la Rafa Nadal Shop como los diferentes puntos de restauración de la academia, con diferentes posibilidades gastronómicas en el Restaurante Roland Garros, el Restaurante US Open y el gastrobar RNA Club House.

Además, durante su visita al Rafa Nadal Museum los visitantes ayudan a que se puedan desarrollar numerosos proyectos solidarios, ya que parte de los beneficios de las entradas van destinados a la Fundación Rafa Nadal.