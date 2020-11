Fuerte viento, olas de cuatro metros , bajada de las temperaturas y lluvias en Baleares

Fuerte viento, oleaje, bajada de las temperaturas y lluvias: Baleares está a las puertas de un cambio de tiempo. En las islas, durante las últimas semanas, brilla el buen tiempo y temperaturas más cálidas de normal para esta época del año, pero parece que este fin de semana llega ya oficialmente el frío. El cambio en la meteorología empezará el jueves por la noche con la llegada de un frente frío del norte, que dará lugar a un descenso notable de las temperaturas y viento moderado, sobre todo en la parte norte de Mallorca.

Aunque podrá llover el viernes y el sábado, la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Baleares, María José Guerrero, destaca que esto no será lo más significativo, ya que las precipitaciones serán débiles. Para el viernes se esperan intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia hasta mediodía. Destaca Guerrero que lo más notable será el viento y el oleaje.

A partir de dijous a vespre la Tramuntana arribarà amb força a Menorca: ratxes que poden superar els 80 km/h. ��

Ones de 4 a 5 m. ��(AVÍS TARONJA)

El nordest de Mallorca també es veurà afectat per ones de 3 a 4 m.

El front anirà acompanyat també de pluges localment moderades. ��️ pic.twitter.com/V3mYmntzmv