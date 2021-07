El dispositivo policial contra el botellón en Palma se amplía, serán 3 días y se irá moviendo

Ante el problema recurrente de los botellones en Palma la Policía Local y la Nacional han organizado un operativo extraordinario de refuerzo para prevenir estas concentraciones de jóvenes que contempla el cierre de calles y controles de accesos en determinados puntos de la ciudad.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, ha explicado que el dispositivo comienza este mismo jueves y se extiende hasta el sábado. Se intensificará la vigilancia en zonas como polígonos, Playa de Palma, zona centro y barrios como Santa Catalina. Así pues el dispositivo se pone en marcha un día antes que la semana pasada, cuando se actuó solo viernes y sábado.

Adrover ha destacado la vertiente preventiva del dispositivo extraordinario de esta semana para evitar que la gente se concentre para consumir alcohol en la vía pública con el cierre y control de accesos de determinadas zonas del municipio.



Además, este dispositivo conjunto entre agentes municipales y Policía Nacional también cuenta con una vertiente reactiva, con multas por hacer botellones que van desde los 100 a los 3.000 euros, ha subrayado la concejala.







La semana pasada se levantaron 300 actas por botellón

Ha comentado que se hará un despliegue similar al de la semana pasada, que se saldó con el levantamiento de 300 actas, pero con un día más de actuaciones, más zonas a vigilar y más controles de alcoholemia.

Adrover ha evitado concretar cuántos agentes participarán en este dispositivo especial “para no dar pistas a los incívicos ni poner en peligro a los agentes”.



La responsable de Seguridad Ciudadana ha explicado que, una noche de fin de semana “normal”, sin necesidad de aplicar un dispositivo especial, la Policía Local actúa en un centenar de servicios, como peleas, robos, casos de violencia de género, accidentes de tráfico y quejas por ruidos, además de la disolución de botellones.



Desde principios de año, el cuerpo municipal ha levantado alrededor de 2.000 actas por botellones, sobre todo desde el pasado 4 de junio, coincidiendo con el fin del toque de queda por la covid-19, mientras que la Patrulla Verde ha registrado 2.600 actas a establecimientos de la ciudad por incumplir la normativa anticovid, ha puntualizado Adrover.



“Beber en la vía pública no está permitido, no lo estaba antes de la pandemia y ahora tampoco”, ha remarcado la concejala, que ha hecho un llamamiento al civismo de la ciudadanía, y en especial de los más jóvenes: “Los botellones nos llevan a la ruina como ciudad y en la lucha contra esta pandemia”.