Denunciado por triplicar la tasa de alcoholemia y adelantar a una patrulla por la derecha en Palma

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 31 años por, supuestamente, conducir con una tasa de alcohol que triplicaba el límite permitido y adelantar a un coche patrulla a gran velocidad y por la derecha en el polígono de Son Rossinyol.

Los hechos ocurrieron sobre las 01.35 horas del pasado domingo, cuando una patrulla que circulaba por la calle Gremi de Passamaners fue adelantada por una furgoneta, según ha explicado el cuerpo en un comunicado.

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Los agentes observaron que el vehículo circulaba de forma errática, al hacer eses e invadir ambos carriles de la vía. Los policías lograron detener el vehículo en la calle Gremi de Velluters.

RESULTADO POSITIVO

Al detener el vehículo, los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,83 mg/l de aire espirado, cifra que triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

El hombre rechazó de forma voluntaria la realización de una prueba de contraste en un centro sanitario. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y citó al investigado para un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.