Casi 300 colegios de Baleares inclumplen la ley al no incluir ni un 25% de asignaturas en castellano

Societat Civil Balear y la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor han registrado y elevado requerimientos a los directores de 291 centros escolares de Baleares para ajustar sus proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico, incorporando el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas y en al menos una materia troncal y terminar así con la inmersión total obligatoria.
Dos miembros de Societat Civil Balear en Ibiza registraron el pasado viernes, en la delegación de la Conselleria de Educación en la isla, el requerimiento en el que se insiste en que "es hora de hacer cumplir la ley a los directores de centros escolares, modificar los actuales e ilegales proyectos lingüísticos y acabar con la retrógrada inmersión total yobligatoria en catalán. Se ha de dejar muy claro que los proyectos lingüísticos no son competencia del conseller de educación, ni del consejo escolar, sino solo del director del centro, tal y como establece el artículo 132.L) de la LOE y que es por eso que se hace responsable al director del incumplimiento de la ley y jurisprudencia".
¿Qué dice la ley?
Societat Civil Balear y PLIS. Educación, por favor recuerdan que la ley establece que la lengua castellana debe ser considerada lengua vehicular de enseñanza, la lengua castellana debe ser vehicular en al menos el 25% de las horas efectivamente lectivas en los cursos y clases en los que los alumnos siguen sus estudios, y la lengua castellana debe ser vehicular en al menos una materia troncal o análoga, no lingüística, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.
Estas entidades explican que es el director del centro escolar es, según el artículo 132.L) de la LOE, el titular de la competencia de aprobar el proyecto educativo del centro, en el que se incluye el proyecto lingüístico, y el responsable de que el proyecto lingüístico se ajuste al ordenamiento jurídico.
Primer paso para acudir a los tribunales
Para acudir a un contencioso, previamente se ha de seguir la vía administrativa. Este requerimiento pertenece a la vía administrativa. Si, transcurrido el tiempo preceptivo, SCB y PLIS reciben respuesta negativa o silencio, elevarán la acción a los tribunales
El requerimiento se basa en el informe 2019 del Defensor del Pueblo presentó el 14 de mayo de 2020. En las páginas 347-349 de dicho informe afirma con rotundidad que los proyectos lingüísticos han de contemplar el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido la proporción razonable en un mínimo del 25% de las horas lectivas y en como mínimo una asignatura troncal, aparte de la Lengua Castellana.
También establece que, caso de no cumplirse con estas obligaciones, se ha de acudir a un contencioso.
LISTA DE 291 CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, A CUYOS DIRECTORES SE LES HA REMITIDO REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS LINGÜÍSTICOS.
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI ANGELETS 2008, Carrer de Sant Llorenç, 77, 07620 Llucmajor
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI PICA-SOL, Passeig de Jaume III, 24, 07620 Llucmajor
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS, Carrer Convent, núm. 13, 07669 Felanitx,
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP AINA MOLL I MARQUÉS, PLAÇA DEL BISBE BERENGUER DE PALOU, 6 07003 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO, CARRER DE S'ESCOLA, 3 07720 ES CASTELL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ANTÒNIA ALZINA, PASSATGE DE BAIX DE SA RIBA, S/N 07518 LLORET DE VISTA ALEGRE
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BADIES, C/ FRAGATA, 6 07609 BADIA GRAN
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BALANSAT, CTRA. D'EIVISSA, S/N 07815 SANT MIQUEL DE BALANSAT, SANT JOAN DE LABRITJA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BARTOMEU ORDINES, AV. FRANCISCA HOMAR I PASQUAL, 20, 07330 CONSELL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BINISSALEM, CAMI DE PEDAÇ, POL. VIII, PARCEL·LA 49, 07350 BINISSALEM
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BLAI BONET, C/ DE GÓMEZ ULLA, S/N 07650 SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BLANQUERNA, C/ CAÜLLS, 21, 07141 ES PONT D'INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BUSCASTELL, CTRA. SANTA AGNÈS, KM. 5,7, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CALONGE, PLAÇA DE SANT MIQUEL, S/N 07669 CALONGE SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAMILO JOSE CELA, C/ PERÚ, 2, 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN BRIL, C/ MOSSÉN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL, 1 07140 SENCELLES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN COIX, CTRA. SANTA AGNÈS, KM 1,5, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN MISSES, AV. DE CORONA, S/N, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA, AV. DE SON MORERA, 29, 07750 FERRERIES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI, C/ S'ESCOLA, S/N 07638 COLÒNIA DE SANT JORDI SES SALINES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP DE PRÀCTIQUES, CTRA. DE VALLDEMOSSA, 15 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP DURAN ESTRANY, C/ DOCTOR FLEMING, 35, 07430 LLUBÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP EL TERRENO, C/ ROBERT GRAVES, 45 07015 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELEONOR BOSCH, C/ GUILLEM CRESPÍ COLL, 1 07450 SANTA MARGALIDA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS MOLINS (S'Arracó, Andratx), CAMÍ DES CASTELLANOS, 18, 07159 S'ARRACÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS MOLINS (Búger), C/ DE L’ESCOLA, 57, 07311 Búger
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS TAMARELLS (S'Arenal, Palma), CAMÍ DE CA NA GABRIELA, 36 07600 S'ARENAL, Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES CREMAT (Vilafranca de Bonany, Mallorca), C/ DE JOAN MIRÓ, 407250 VILAFRANCA DE BONANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES FOSSARET (Sóller), C/ DE CA LES ÀNIMES, 17 07100 SÓLLER
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (Palma), C/DE LLUCMAJOR, 81, 07006 ES MOLINAR, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PIL·LARÍ, CAMÍ DE SON FANGOS, 241, 07600 ES PIL.LARÍ, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PONT, C/ D'INDALECIO PRIETO, S/N 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PUIG (SÓLLER), VIAL 71, 32 07100 SÓLLER
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PUTXET, CARRER DE SES ESCOLES, 14, 07313 SELVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES TORRENTET, C/ SELVA, 17, 07369 BINIAMAR, SELVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES VEDRÀ, C/ CAMI POU D'EN MUSSON, POLIGON 17, N 11023, 07839 SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ, SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESCOLA GRADUADA, C/ ESCOLA GRADUADA, 6 07002 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESCOLA NOVA, C/ LLUÍS VIVES, 1 07260 PORRERES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESTABLIMENTS, CAMÍ DE SARRIÀ, S/N 07010 ESTABLIMENTS. Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FELIP BAUÇÀ, C/ GERMANS GARCÍA PEÑARANDA, 11 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FORNALUTX, C/ SA RUTLANA, 14, 07109 FORNALUTX
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FORNELLS, VIA DE RONDA, S/N, 07748 FORNELLS, ES MERCADAL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FRANCESC D'ALBRANCA, CAMÍ DE LA MALA GARBA, S/N, 07749 ES MIGJORN GRAN
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS, C/ CA L'AMET, 1, 07190 ESPORLES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL JANER MANILA, C/ WEYLER, 1, 07141 ES PLA DE NA TESA Marratxí
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL PALMER, C/ GABRIEL PALMER, 1 07192 ESTELLENCS
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GUILLEM FRONTERA PASCUAL, C/ MAJOR, S/N
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS, AV. VERGE DEL TORO, 84, 07730 ALAIOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL, C/ CREUS, S/N, 07550 SON SERVERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JOAN MAS, CTRA. DEL PORT, S/N, 07460 POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JUNÍPER SERRA, C/ ESCULTOR GALMÉS, S/N, 07520 PETRA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP L'URGELL, AV. DEL DIPUTAT JOSEP RIBAS, S/N, 07830 SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LA SOLEDAT, C/ REGAL, 16, 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LLEVANT, AV. DEL REI JAUME I, S/N, 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ, C/ CONVENT, 13 07691 S'ALQUERIA BLANCA SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL CARME, C/ MÀRIUS VERDAGUER, 7, 07702 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (CIUTADELLA), C/ DE LA PAU, S/N (Edifici d’EP), C/ MIGJORN GRAN, S/N (Edifici d’EP), 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (ES MERCADAL), AV. DEL MESTRE GARÍ, 1, 07740, ES MERCADAL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARGALIDA FLORIT, C/ GUSTAU MAS, 91, 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ, C/ PASSATEMPS, 125 07120 SON SARDINA PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA DE LA SALUT, C/ PUJOLET, S/N, 07519 MARIA DE LA SALUT
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA LLUÏSA SERRA, CAMÍ D’EN GUIXO, 15, 07702 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIAN AGUILÓ, C/SALVADOR DALÍ, 15 07011 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU, Av. de Portossaler, 07860 San Francisco Javier, Illes Balears
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIGJORN, CTRA. DE SANTANYÍ, 123 07208 CAS CONCOS
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL CAPLLONCH, C/ VICENÇ BUADES, S/N 07470 PORT DE POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA, CTRA. DE PÒRTOL, S/N, 07141 PÒRTOL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (PALMA), C/ GENERAL RIERA, 61 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (POLLENÇA), C/ DE SOR CIFRE DE COLONYA, S/N, 07460 POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA, C/ SEVERA DE MADARIAGA, 145, 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MITJÀ DE MAR, C/ ESTRIBORD, 36, 07680 PORTO CRISTO
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MOLÍ D'EN XEMA, C/ SON BOGA, S/N, 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MONTAURA, C/ SALVADOR BELTRAN, S/N 07312 MANCOR DE LA VALL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NICOLAU CALAFAT, C/ VENERABLE SOR AINA, 20,07170 VALLDEMOSSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NORAI, 07529 ARIANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS, C/ DE SES VINYES, 10, 07819 JESÚS, SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NOVA CABANA, C/ GLADIOL, 14, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE CASASNOVAS, CAMÍ VELL, S/N, 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE CERDÀ, C/ CANONGE OLIVER, 12 07108 PORT DE SÓLLER
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVER, C/ PERE ROSSELLÓ I OLIVER, 46, 07340 ALARÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PINTOR TORRENT, C/ PINTOR TORRENT, S/N, 07760 CIUTADELLA, CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PONENT, AV. DEL RAIGUER, S/N, 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORT DE POLLENÇA, C/ MESTRE ALBERTÍ, 1 07470 PORT DE POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORTA DES MOLL, PLAÇA DE CARLES V, 9, 07400 ALCÚDIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORTAL NOU, C/ MADRID, S/N, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE NA FÀTIMA, C/DE LA VELA, 65 07194 PUIGPUNYENT
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE SA GINESTA, AV. DE SON PILLO, 3, 07180 SANTA PONÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RAFAL NOU, C/ SELVA, 11, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RAFAL VELL, C/ INDALECIO PRIETO, 50, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REI JAUME I, PLAÇA DE SA FEIXINA, 1, 07011 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REI JAUME III, C/ BARTOMEU SASTRE GARAU, S/N, 07620 LLUCMAJOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REINA SOFIA, C/ RECTORIA, 21, 07669 S'HORTA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RODAMILANS, C/ DE LES CORTS, S/N 07510 SINEU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'ALBUFERA, C/ ANTONI MARIA ALCOVER, 2, 07410 PORT D'ALCÚDIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'ARANJASSA, CTRA. MILITAR, S/N, 07199 S'ARANJASSA, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'AUBA, AV. FLOREAL, 37, 07590 CALA RAJADA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'HORT DES FASSERS, C/ ECLIPSE, S/N, 07400 ALCÚDIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'OLIVAR, C/ ALFONSO XIII, 10, 07314 MOSCARI, SELVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'OLIVERA, FC/ INCA S'OLIVERA, S/N, 07813 PUIG D'EN VALLS SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA BLANCA DONA, CTRA. DE SANT ANTONI, KM 1,2, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA BODEGA, C/ JOSEP RIGUER LLOBET, 13, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA CASA BLANCA, PLAÇA MOLINS DE VENT, 6, 07199 SA CASA BLANCA, Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA, AV. JOSEP MARIA QUADRADO, 12, 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA Sa pobla, C/ FADRINS, S/N 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA JOVERIA, AV. DE CORONA, 14-16, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR, C/ FRANCESC MORAGUES, 35 07620 LLUCMAJOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY, C/ CORB MARÍ S/N, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT CIRIAC, C/ VENDA DES COLOMS, 5, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU, SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES, C/ Tarragona, 26. 07871 Sant Ferran de ses Roques. Formentera
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT JORDI (EIVISSA), CTRA. DE L'AEROPORT, S/N 07817 SANT JORDI DE SES SALINES SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT LLUÍS, CARRER D'ALLEMAND, 122, 07710 SANT LLUÍS
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT MATEU DE BAIX, CTRA. SANTA GERTRUDIS, KM. 6, 07816, SANT MATEU D'ALBARCA, SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT MIQUEL, C/ DE S'ESTACIÓ, 8,07540 SON CARRIÓ, SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT RAFEL, C/ TONI DES POU NÚM. 5, 07816 SANT RAFEL DE SA CREU, SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA CATALINA, C/ TONI DES POU NÚM. 5, 07816 SANT RAFEL DE SA CREU, SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA EULÀRIA, C/ VENDA DES COLOMS, 7, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA GERTRUDIS, CTRA. DE SANT MIQUEL, KM 10, 07814 SANTA GERTRUDIS, SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA MARIA DEL MAR, C/ SANT ANTONI, S/N, 07660 CALA D'OR, SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES BASSETES, C/ LLAÜT, S/N, 07157 PORT D'ANDRATX
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES CASES NOVES, C/ JOAN PONS I MARQUÉS, S/N, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES COMES, C/ CARAVEL·LES, 44, 07680 PORTOCRISTO
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES MARJADES, C/ JOAN MARQUÈS ARBONA, 9, 07100 SÓLLER
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES QUARTERADES, C/ SES QUARTERADES, S/N, 07184 CALVIÀ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES ROQUES, C/ ESCOLES, 2, 07314 CAIMARI, SELVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES SALINES, C/ LA PAU, S/N 07640 SES SALINES
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON ANGLADA, C/ REVEREND GABRIEL BESTARD, 38, 07011 SA VILETA, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON BASCA, C/ MESTRE ARABÍ, 18 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON CALIU, C/ SARAGOSSA, 6, 07181 PALMANOVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON CANALS, C/ BISBE CABANELLES, 25, 07005 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON FERRER, C/ OCELL DEL PARADÍS, 113, 07181 SON FERRER
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON FERRIOL, C/MARGALIDA MONLAU, 59 07198 SON FERRIOL PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON JUNY, PASSEIG DE JOAN MAS I MATAS, S/N, 07240 SANT JOAN
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON OLIVA, C/ TOMÁS LUÍS DE VICTORIA, 9 07009 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON PISÀ, C/ VICENÇ JOAN ROSSELLÓ, 63, 07013 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON RULLAN, C/ PAVELLONS SON RULLAN, S/N 07009 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON VERÍ, C/ DRAGONERA, 17, 07600 S'ARENAL
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TALAIOT, C/ DE L'ANFÓS, S/N 07687 S'ILLOT
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TRAMUNTANA, CTRA. DE FAVÀRITX, S/N APARTAT 800, 07700 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TRESORER CLADERA, C/ MERCAT, 63, 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR, C/ TORD, 40 07609 URBANITZACIÓ PUIG DE ROS
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VÉNDA D'ARABÍ, C/ RAFAEL SAINZ DE LA CUESTA, S/N, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VIALFÀS, C/ RENOU, 159, 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VORA MAR, C/ BONA VISTA, 93 07458 CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP XALOC, C/ XALOC, 4, 07160 PEGUERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIEEM SIMÓ BALLESTER, AVINGUDA DES TREN, 20 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIEEM SON SERRA, C/ MARIBEL, 48 07013 SA VILETA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ, AV. DE MÈXIC, 3, 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE EI SA TORRE, C/ ROSSELLÓ, 3, 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE EI SANT CLIMENT, C/ DE S’ESCOLA, 1, 07712 SANT CLIMENT, MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN PASTILLA, C/ SERTORI, 2 07610 CAN PASTILLA PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAS CAPISCOL, C/ DE LEOCADIA DE TOGORES, 8, 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAS SABONERS, C/ COLOMS, 15, 07182 MAGALUF
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GASPAR SABATER, C/ GARDÈNIES, 8 07193 PALMANYOLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI PEKES, C/. ALFONS El MAGNÀNIM, núm. 94 PALMA C.P.: 07004
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI BLANCANIEVES, C/. ITÀLIA, 2 07840 Santa Eulària des Riu
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEI ESTRELLETES, C/ DE ADRIÀ FERRAN, NÚM. 33, Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, CTRA. MA 3010 STA.MARIA-PÒRTOL 07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN GUERXO, C/ D'EN PUJOL, 2, 07817 SANT JORDI DE SES SALINES, SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ, C/ MOLÍ DE CAN MORAGUES, S/N, 07440 MURO
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ROBINES, CAMÍ DE S'AIGUA, 38, 07350 BINISSALEM
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LLORENÇ RIBER, C/ CAMÍ DE SON PERELLÓ, S/N, 07310 CAMPANET
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA,AV. VIVES LLULL, 17, 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JOAN BENEJAM, PLAÇA DES BORN, S/N, 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ANSELM TURMEDA, C/ CAP BLANC, 15 07011 SA VILETA PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE DURAN, C/ MARGALIDA COMAS CAMPS, S/N, 07730 ALAIOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS, C/SES ESCOLES, 57, 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE GUILLEMET, C/ SES ESCOLES, 10 07142 SANTA EUGÈNIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE COLOM, C/ NUNYO SANÇ, 9, 07110 BUNYOLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NA PENYAL, AVINGUDA RAMON LLULL, 39, 07560 CALA MILLOR, SON SERVERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NADAL CAMPANER ARROM, C/ RAFEL HORRACH, S/N, 07144 COSTITX
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN RASPALLS, C/ CAN RASPALLS, S/N,07817 SANT JORDI DE SES SALINES, SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA INDIOTERIA, C/ GREMI DE TINTORERS, 2, 07009 SA INDIOTERIA, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TORRES DE BALÀFIA, C/ SANT LLORENÇ, 3, 07812 SANT LLORENÇ DE BALÀFIA, SANT JOAN DE LABRITJA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE SA MORISCA, AV. DEL PUIG DE SA MORISCA, S/N 07180 SANTA PONÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CERVANTES, C/MARINO RIQUER, S/N, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES SECAR DE LA REAL, C/ CAN VICARI, 9 07010 ES SECAR DE LA REAL PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GALATZÓ, C/ ESGLÉSIA, 44 07196 ES CAPDELLÀ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA ISABEL, PLAÇA DE SANTA ELISABETH, 1, 07005 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VARA DE REY, C/ VARA DE REY, 32, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIESO SON QUINT, C/ CATALINA MARCH, 4 07013 SA VILETA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ROBERT GRAVES, C/ CAMÍ DES VINYET, S/N, 07179 DEIÀ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GARRIGA, C/PERE TUDURÍ. CAMÍ VELL DE S'ULLASTRAR, 07710 SANT LLUIS
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MATEU FONTIRROIG, AV. VIVES LLULL, 1, 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GÈNOVA, C/ BARRANC, 2 07015 GÈNOVA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG D'EN VALLS, C/ CIUTAT JARDÍ, 4, 07813 PUIG D'EN VALLS, SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA, AV. ABEL MATUTES JUAN, 1, 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ALCÙDIA, C/ D'ANTONI M. ALCOVER, S/N 07400 PORT D'ALCÚDIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Cap de Llevant, C/ FRANCESC F. ANDREU, 2 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Nou Llevant, C/ CARACAS, 6 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Son Cladera, CAMÍ DE SON CLADERA, 20 07009 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SON FERRER, C/ CÒNDOR, 9 07181 SON FERRER
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES POLITÈCNIC, C/ MENORCA, 1 07011 PALMA,
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ANTONI MAURA, C/ PERÚ, 4 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, Carrer de Gilabert de Centelles, 12, 07005 Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Albuhaira, C/ MARIA I JOSEP, S/N 07440 MURO
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ALGARB, C/ GUILLEM DE MONTGRÍ, S/N 07817 SANT JORDI DE SES SALINES SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Aurora Picornell, C/ AMER, 46 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Balàfia, FINCA CAN XIC TONIÓ, S/N 07812 SANT LLORENÇ DE BALÀFIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Baltasar Porcel, C/ SON PRIM, S/N, 07150 ANDRATX
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Berenguer d'Anoia, CTRA. PALMA-ALCÚDIA, S/N 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Biel Martí, AV. DE SON MORERA, S/N 07750 FERRERIES
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CAN BALO, C/ FRANCESC SALVÀ I PIZÀ, S/N 07141 ES PONT D’INCA MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Capdepera, C/ DE LA MAR, S/N, 07580 CAPDEPERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB, C/ GREMI DELS FORNERS, 4 07009 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Clara Hammerl, C/ ROGER DE FLOR, S/N 07470 PORT DE POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Damià Huguet, CAMÍ DES RAVELLAR, FINCA NA LLARGA, 07630 CAMPOS
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Emili Darder, C/ SALVADOR DALÍ, 3, 07011 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Felanitx, CTRA. DE PETRA, S/N, 07200 FELANITX
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Guillem Cifre de Colonya, C/ MARE ALBERTA, S/N 07460 POLLENÇA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES GUILLEM COLOM CASASNOVES, AV. DE JULI RAMIS, S/N 07100 SÓLLER
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Guillem Sagrera, C/ SALVADOR DALÍ, 5 07011 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES INSTITUT D'ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES JOSEP FONT I TRIAS, C/ PUNTA DE SON QUINT, S/N, 07190 ESPORLES
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Maria Quadrado, C/ MALLORCA, 65 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Miquel Guàrdia, AV. VERGE DEL TORO, 92 07730 ALAIOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Sureda i Blanes, C/ JOAN COLL, 2 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES La Ribera, C/ MARTINET, NÚM. 8 07610 PLATJA DE PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Llucmajor, C/ GRÀCIA, NÚM. 73 07620 LLUCMAJOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Marc Ferrer, AV. 8 D'AGOST, 90 07860 SANT FRANCESC FORMENTERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Marratxí, C/ DE L'ARBRE DE LA CIÈNCIA, 1 07141 SON RAMONELL MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Mossèn Alcover, RONDA DE L'INSTITUT, S/N 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS, C/ FRANCESC F. ANDREU, 1 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PORRERES, CTRA. DE MONTUÏRI, S/N 07260 PORRERES
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PORT D'ALCÚDIA, C/ BISBE PONT S/N 07410 PORT D'ALCÚDIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Porto Cristo, CTRA. PORTO CRISTO SON SERVERA, S/N 07680 PORTOCRISTO
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Puig de sa Font, C/ DE SA CONILLERA, 2 07550 SON SERVERA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Quartó de Portmany, CAMÍ DE CAS RAMONS, 4 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Ramon Llull, VIA PORTUGAL, 2 07012 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES S'Arenal, CTRA. D’ES CAP BLANC, S/N 07600 S’ARENAL LLUCMAJOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SA BLANCA DONA, CTRA. DE SANT ANTONI, KM. 1,2 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sa Colomina, C/ VICENT SERRA ORVAY, 40 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SA SERRA, CAMÍ DE BENIMUSSA, 7 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sant Agustí, FINCA DAVALL ES POU, S/N 07839 SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ SANT JOSEP DE SA TALAIA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sant Marçal, C/ PINTOR PERE SUREDA, 3 07141 SA CABANETA MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Santa Margalida, CTRA. SANTA MARGALIDA-CAN PICAFORT, S/N 07450 SANTA MARGALIDA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Santa Maria, VIA MA 3010, DE STA MARIA A PÒRTOL 07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Ses Estacions, C/ MARQUÈS DE FONTSANTA, 12 07005 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sineu, CTRA. DE LLORET, S/N 07510 SINEU
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SON PACS, CTRA. DE SÓLLER, 13 07120 SON SARDINA PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Son Rullan, C/ ARQUEBISBE MIQUEL ROCA, 10 07009 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Xarc, C/ MARIÀ VILLANGÓMEZ, 2 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES BENDINAT, AV. ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 13 07181 BENDINAT
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES BINISSALEM, C/ ANDREU POL LLADÓ "Niuer", BATLE, S/N 07350 BINISSALEM
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES INCA (Pau Casesnoves), C/ JOAN MIRÓ, 22 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CAN PEU BLANC, CAMÍ DE GAIETA, S/N 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SANTANYÍ, C/ BERNAT VIDAL I TOMÀS, 79 07650 SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES MARIA ÀNGELS CARDONA, RONDA DE BALEARS, S/N 07760 CIUTADELLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES QUARTÓ DEL REI, C/ RAFAEL SAINZ DE LA CUESTA, 5 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Joan Maria Thomàs, C/ PABLO IGLESIAS, 93 07004 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES JOAN RAMIS I RAMIS, AV. VIVES LLULL, 15 07703 MAÓ
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’CAMÍ DE SES TAPERERES, 32 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Maria Llompart, C/ PEDAGOG JOAN CAPO, 2 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Madina Mayurqa, C/ MIQUEL ARCAS, 4 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Isidor Macabich, C/ SA BLANCA DONA, S/N (Apartat Correus 811) 07800 EIVISSA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC ARCÀNGEL SANT RAFEL, C/ PABLO IGLESIAS, 4. 07004 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC AULA BALEAR 07006767 C/ CAN VALERO, 19 07011 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC BALMES 07003456 C/ PERE II, 42 07007
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC BEATA FRANCINAINA CIRER 07001541 C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 217
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC BISBE VERGER 07005416 C/ ES CELLER, 44 07650 SANTANYÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, C/ ARNER, 3, 07013 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC CORPUS CHRISTI, CAMÍ DE SON GOTLEU, 69, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC ES LICEU, C/ CABANA, 31, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC L'ASSUMPCIÓ 07000391 C/ SANT VICENÇ DE PAÜL, 9 07350 BINISSALEM
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC MANJÓN, C/JOAN FUSTER, 18, 07010 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, PLAÇA PARRÒQUIA, 2, 07009 SA INDIOTERIA, PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, C/ ARQUITECTE BENNÀSSAR, 14, 07004 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC PEDRO POVEDA, C/ LLEDONER, 6, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC RAMON LLULL 07000212 C/ VIA JOAN RIERA, 15 07150 ANDRATX
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN FELIPE NERI, C/ VILANOVA, 3, 07002 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT FRANCESC D'ASSÍS, C/ LLUNA, 11, 07420 SA POBLA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 07002130 C/ MAJOR, 28 07500 MANACOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT JOSEP OBRER I, C/ SEBASTIÀ ARROM, 3, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT JOSEP OBRER II (INTEGRAT MÚSICA), C/ SEBASTIÀ ARROM, 3, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT SALVADOR, C/ CARITAT, 11, 07570 ARTÀ
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT VICENÇ DE PAÜL; C/SIQUIER, 4, 07007 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI ES PORIOL, Carrer de Tarragona, 6, 07760 Ciutadella
- /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI ITACA, CEI ITACA, C/VALLDARGENT 20-22-24, 07013 Palma de Mallorca
- /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI JOGUINA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI SAN VICENTE DE PAÚL, Passeig Saralegui, 44, 07470 Port de Pollença
- /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI SANTA CATALINA THOMÀS,
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC BEATO RAMÓN LLULL, C/ VENT, 10, 07300 INCA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAGRAT COR 07003675 C/ PARE ANTONI OLIVER, 4 07014 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC ESCOLÀPIES PALMA 07003614 C/JOAN CRESPÍ, 30 07014 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC JESÚS MARÍA, C/ GUILLEM GALMÉS, 38, 07004 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN AGUSTÍN, C/ MATEU ENRIC LLADÓ, 30, 07002 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN BUENAVENTURA, C/ CONVENT, 25, 07620 LLUCMAJOR
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN VICENTE DE PAÚL, Carrer de Sant Vicenç de Paül, 13, 07010 Palma
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE, C/ MONTI-SION, 24, 07001 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE, Av. de la Verge del Toro, 86, 07730 Alaior,
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT PERE, C/ BALTASAR VALENTÍ, 76, 07008 PALMA
- /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE Manacor 07002181 C/SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2 07500 MANACOR