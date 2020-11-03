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MALLORCA

    Casi 300 colegios de Baleares inclumplen la ley al no incluir ni un 25% de asignaturas en castellano

    Sociedad Civil Balear y los profesores de PLIS acudirán a los tribunales si no se modifican los proyectos lingüísticos

    Cristina Requena

    Redactora Jefe COPE Mallorca

    Palma

    Tiempo de lectura: 15'Actualizado 09:03

    Societat Civil Balear y la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor han registrado y elevado requerimientos a los directores de 291 centros escolares de Baleares para ajustar sus proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico, incorporando el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas y en al menos una materia troncal y terminar así con la inmersión total obligatoria.

    Dos miembros de Societat Civil Balear en Ibiza registraron el pasado viernes, en la delegación de la Conselleria de Educación en la isla, el requerimiento en el que se insiste en que "es hora de hacer cumplir la ley a los directores de centros escolares, modificar los actuales e ilegales proyectos lingüísticos y acabar con la retrógrada inmersión total yobligatoria en catalán. Se ha de dejar muy claro que los proyectos lingüísticos no son competencia del conseller de educación, ni del consejo escolar, sino solo del director del centro, tal y como establece el artículo 132.L) de la LOE y que es por eso que se hace responsable al director del incumplimiento de la ley y jurisprudencia".

    ¿Qué dice la ley?

    Societat Civil Balear y PLIS. Educación, por favor recuerdan que la ley establece que la lengua castellana debe ser considerada lengua vehicular de enseñanza, la lengua castellana debe ser vehicular en al menos el 25% de las horas efectivamente lectivas en los cursos y clases en los que los alumnos siguen sus estudios, y la lengua castellana debe ser vehicular en al menos una materia troncal o análoga, no lingüística, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.

    Estas entidades explican que es el director del centro escolar es, según el artículo 132.L) de la LOE, el titular de la competencia de aprobar el proyecto educativo del centro, en el que se incluye el proyecto lingüístico, y el responsable de que el proyecto lingüístico se ajuste al ordenamiento jurídico.

    Primer paso para acudir a los tribunales

    Para acudir a un contencioso, previamente se ha de seguir la vía administrativa. Este requerimiento pertenece a la vía administrativa. Si, transcurrido el tiempo preceptivo, SCB y PLIS reciben respuesta negativa o silencio, elevarán la acción a los tribunales

    El requerimiento se basa en el informe 2019 del Defensor del Pueblo presentó el 14 de mayo de 2020. En las páginas 347-349 de dicho informe afirma con rotundidad que los proyectos lingüísticos han de contemplar el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido la proporción razonable en un mínimo del 25% de las horas lectivas y en como mínimo una asignatura troncal, aparte de la Lengua Castellana.

    También establece que, caso de no cumplirse con estas obligaciones, se ha de acudir a un contencioso.

    LISTA DE 291 CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, A CUYOS DIRECTORES SE LES HA REMITIDO REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS LINGÜÍSTICOS.

    1. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI ANGELETS 2008, Carrer de Sant Llorenç, 77, 07620 Llucmajor
    2. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI PICA-SOL, Passeig de Jaume III, 24, 07620 Llucmajor
    3. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS, Carrer Convent, núm. 13, 07669 Felanitx,
    4. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP AINA MOLL I MARQUÉS, PLAÇA DEL BISBE BERENGUER DE PALOU, 6 07003 PALMA
    5. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO, CARRER DE S'ESCOLA, 3 07720 ES CASTELL
    6. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ANTÒNIA ALZINA, PASSATGE DE BAIX DE SA RIBA, S/N 07518 LLORET DE VISTA ALEGRE
    7. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BADIES, C/ FRAGATA, 6 07609 BADIA GRAN
    8. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BALANSAT, CTRA. D'EIVISSA, S/N 07815 SANT MIQUEL DE BALANSAT, SANT JOAN DE LABRITJA
    9. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BARTOMEU ORDINES, AV. FRANCISCA HOMAR I PASQUAL, 20, 07330 CONSELL
    10. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BINISSALEM, CAMI DE PEDAÇ, POL. VIII, PARCEL·LA 49, 07350 BINISSALEM
    11. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BLAI BONET, C/ DE GÓMEZ ULLA, S/N 07650 SANTANYÍ
    12. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BLANQUERNA, C/ CAÜLLS, 21, 07141 ES PONT D'INCA
    13. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP BUSCASTELL, CTRA. SANTA AGNÈS, KM. 5,7, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    14. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CALONGE, PLAÇA DE SANT MIQUEL, S/N 07669 CALONGE SANTANYÍ
    15. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAMILO JOSE CELA, C/ PERÚ, 2, 07007 PALMA
    16. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN BRIL, C/ MOSSÉN BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL, 1 07140 SENCELLES
    17. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN COIX, CTRA. SANTA AGNÈS, KM 1,5, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    18. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN MISSES, AV. DE CORONA, S/N, 07800 EIVISSA
    19. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA, AV. DE SON MORERA, 29, 07750 FERRERIES
    20. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI, C/ S'ESCOLA, S/N 07638 COLÒNIA DE SANT JORDI SES SALINES
    21. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP DE PRÀCTIQUES, CTRA. DE VALLDEMOSSA, 15 07010 PALMA
    22. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP DURAN ESTRANY, C/ DOCTOR FLEMING, 35, 07430 LLUBÍ
    23. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP EL TERRENO, C/ ROBERT GRAVES, 45 07015 PALMA
    24. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELEONOR BOSCH, C/ GUILLEM CRESPÍ COLL, 1 07450 SANTA MARGALIDA
    25. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS MOLINS (S'Arracó, Andratx), CAMÍ DES CASTELLANOS, 18, 07159 S'ARRACÓ
    26. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS MOLINS (Búger), C/ DE L’ESCOLA, 57, 07311 Búger
    27. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ELS TAMARELLS (S'Arenal, Palma), CAMÍ DE CA NA GABRIELA, 36 07600 S'ARENAL, Palma
    28. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES CREMAT (Vilafranca de Bonany, Mallorca), C/ DE JOAN MIRÓ, 407250 VILAFRANCA DE BONANY
    29. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES FOSSARET (Sóller), C/ DE CA LES ÀNIMES, 17 07100 SÓLLER
    30. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP (Palma), C/DE LLUCMAJOR, 81, 07006 ES MOLINAR, PALMA
    31. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PIL·LARÍ, CAMÍ DE SON FANGOS, 241, 07600 ES PIL.LARÍ, PALMA
    32. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PONT, C/ D'INDALECIO PRIETO, S/N 07008 PALMA
    33. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PUIG (SÓLLER), VIAL 71, 32 07100 SÓLLER
    34. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES PUTXET, CARRER DE SES ESCOLES, 14, 07313 SELVA
    35. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES TORRENTET, C/ SELVA, 17, 07369 BINIAMAR, SELVA
    36. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES VEDRÀ, C/ CAMI POU D'EN MUSSON, POLIGON 17, N 11023, 07839 SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ, SANT JOSEP DE SA TALAIA
    37. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESCOLA GRADUADA, C/ ESCOLA GRADUADA, 6 07002 PALMA
    38. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESCOLA NOVA, C/ LLUÍS VIVES, 1 07260 PORRERES
    39. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ESTABLIMENTS, CAMÍ DE SARRIÀ, S/N 07010 ESTABLIMENTS. Palma
    40. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FELIP BAUÇÀ, C/ GERMANS GARCÍA PEÑARANDA, 11 07010 PALMA
    41. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FORNALUTX, C/ SA RUTLANA, 14, 07109 FORNALUTX
    42. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FORNELLS, VIA DE RONDA, S/N, 07748 FORNELLS, ES MERCADAL
    43. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP FRANCESC D'ALBRANCA, CAMÍ DE LA MALA GARBA, S/N, 07749 ES MIGJORN GRAN
    44. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS, C/ CA L'AMET, 1, 07190 ESPORLES
    45. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL JANER MANILA, C/ WEYLER, 1, 07141 ES PLA DE NA TESA Marratxí
    46. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GABRIEL PALMER, C/ GABRIEL PALMER, 1 07192 ESTELLENCS
    47. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GUILLEM FRONTERA PASCUAL, C/ MAJOR, S/N
    48. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS, AV. VERGE DEL TORO, 84, 07730 ALAIOR
    49. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL, C/ CREUS, S/N, 07550 SON SERVERA
    50. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JOAN MAS, CTRA. DEL PORT, S/N, 07460 POLLENÇA
    51. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JUNÍPER SERRA, C/ ESCULTOR GALMÉS, S/N, 07520 PETRA
    52. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP L'URGELL, AV. DEL DIPUTAT JOSEP RIBAS, S/N, 07830 SANT JOSEP DE SA TALAIA
    53. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LA SOLEDAT, C/ REGAL, 16, 07007 PALMA
    54. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LLEVANT, AV. DEL REI JAUME I, S/N, 07300 INCA
    55. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ, C/ CONVENT, 13 07691 S'ALQUERIA BLANCA SANTANYÍ
    56. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL CARME, C/ MÀRIUS VERDAGUER, 7, 07702 MAÓ
    57. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (CIUTADELLA), C/ DE LA PAU, S/N (Edifici d’EP), C/ MIGJORN GRAN, S/N (Edifici d’EP), 07760 CIUTADELLA
    58. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (ES MERCADAL), AV. DEL MESTRE GARÍ, 1, 07740, ES MERCADAL
    59. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARGALIDA FLORIT, C/ GUSTAU MAS, 91, 07760 CIUTADELLA
    60. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ, C/ PASSATEMPS, 125 07120 SON SARDINA PALMA
    61. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA DE LA SALUT, C/ PUJOLET, S/N, 07519 MARIA DE LA SALUT
    62. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIA LLUÏSA SERRA, CAMÍ D’EN GUIXO, 15, 07702 MAÓ
    63. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARIAN AGUILÓ, C/SALVADOR DALÍ, 15 07011 PALMA
    64. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU, Av. de Portossaler, 07860 San Francisco Javier, Illes Balears
    65. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIGJORN, CTRA. DE SANTANYÍ, 123 07208 CAS CONCOS
    66. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL CAPLLONCH, C/ VICENÇ BUADES, S/N 07470 PORT DE POLLENÇA
    67. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA, CTRA. DE PÒRTOL, S/N, 07141 PÒRTOL
    68. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (PALMA), C/ GENERAL RIERA, 61 07010 PALMA
    69. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (POLLENÇA), C/ DE SOR CIFRE DE COLONYA, S/N, 07460 POLLENÇA
    70. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA, C/ SEVERA DE MADARIAGA, 145, 07300 INCA
    71. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MITJÀ DE MAR, C/ ESTRIBORD, 36, 07680 PORTO CRISTO
    72. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MOLÍ D'EN XEMA, C/ SON BOGA, S/N, 07500 MANACOR
    73. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MONTAURA, C/ SALVADOR BELTRAN, S/N 07312 MANCOR DE LA VALL
    74. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NICOLAU CALAFAT, C/ VENERABLE SOR AINA, 20,07170 VALLDEMOSSA
    75. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NORAI, 07529 ARIANY
    76. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS, C/ DE SES VINYES, 10, 07819 JESÚS, SANTA EULÀRIA DES RIU
    77. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NOVA CABANA, C/ GLADIOL, 14, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
    78. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE CASASNOVAS, CAMÍ VELL, S/N, 07760 CIUTADELLA
    79. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE CERDÀ, C/ CANONGE OLIVER, 12 07108 PORT DE SÓLLER
    80. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVER, C/ PERE ROSSELLÓ I OLIVER, 46, 07340 ALARÓ
    81. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PINTOR TORRENT, C/ PINTOR TORRENT, S/N, 07760 CIUTADELLA, CIUTADELLA
    82. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PONENT, AV. DEL RAIGUER, S/N, 07300 INCA
    83. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORT DE POLLENÇA, C/ MESTRE ALBERTÍ, 1 07470 PORT DE POLLENÇA
    84. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORTA DES MOLL, PLAÇA DE CARLES V, 9, 07400 ALCÚDIA
    85. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PORTAL NOU, C/ MADRID, S/N, 07800 EIVISSA
    86. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE NA FÀTIMA, C/DE LA VELA, 65 07194 PUIGPUNYENT
    87. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE SA GINESTA, AV. DE SON PILLO, 3, 07180 SANTA PONÇA
    88. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RAFAL NOU, C/ SELVA, 11, 07008 PALMA
    89. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RAFAL VELL, C/ INDALECIO PRIETO, 50, 07008 PALMA
    90. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REI JAUME I, PLAÇA DE SA FEIXINA, 1, 07011 PALMA
    91. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REI JAUME III, C/ BARTOMEU SASTRE GARAU, S/N, 07620 LLUCMAJOR
    92. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP REINA SOFIA, C/ RECTORIA, 21, 07669 S'HORTA
    93. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP RODAMILANS, C/ DE LES CORTS, S/N 07510 SINEU
    94. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'ALBUFERA, C/ ANTONI MARIA ALCOVER, 2, 07410 PORT D'ALCÚDIA
    95. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'ARANJASSA, CTRA. MILITAR, S/N, 07199 S'ARANJASSA, PALMA
    96. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'AUBA, AV. FLOREAL, 37, 07590 CALA RAJADA
    97. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'HORT DES FASSERS, C/ ECLIPSE, S/N, 07400 ALCÚDIA
    98. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'OLIVAR, C/ ALFONSO XIII, 10, 07314 MOSCARI, SELVA
    99. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP S'OLIVERA, FC/ INCA S'OLIVERA, S/N, 07813 PUIG D'EN VALLS SANTA EULÀRIA DES RIU
    100. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA BLANCA DONA, CTRA. DE SANT ANTONI, KM 1,2, 07800 EIVISSA
    101. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA BODEGA, C/ JOSEP RIGUER LLOBET, 13, 07800 EIVISSA
    102. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA CASA BLANCA, PLAÇA MOLINS DE VENT, 6, 07199 SA CASA BLANCA, Palma
    103. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA, AV. JOSEP MARIA QUADRADO, 12, 07703 MAÓ
    104. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA Sa pobla, C/ FADRINS, S/N 07420 SA POBLA
    105. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA JOVERIA, AV. DE CORONA, 14-16, 07800 EIVISSA
    106. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR, C/ FRANCESC MORAGUES, 35 07620 LLUCMAJOR
    107. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY, C/ CORB MARÍ S/N, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    108. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT CIRIAC, C/ VENDA DES COLOMS, 5, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU, SANTA EULÀRIA DES RIU
    109. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES, C/ Tarragona, 26. 07871 Sant Ferran de ses Roques. Formentera
    110. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT JORDI (EIVISSA), CTRA. DE L'AEROPORT, S/N 07817 SANT JORDI DE SES SALINES SANT JOSEP DE SA TALAIA
    111. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT LLUÍS, CARRER D'ALLEMAND, 122, 07710 SANT LLUÍS
    112. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT MATEU DE BAIX, CTRA. SANTA GERTRUDIS, KM. 6, 07816, SANT MATEU D'ALBARCA, SANT ANTONI DE PORTMANY
    113. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT MIQUEL, C/ DE S'ESTACIÓ, 8,07540 SON CARRIÓ, SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
    114. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANT RAFEL, C/ TONI DES POU NÚM. 5, 07816 SANT RAFEL DE SA CREU, SANT ANTONI DE PORTMANY
    115. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA CATALINA, C/ TONI DES POU NÚM. 5, 07816 SANT RAFEL DE SA CREU, SANT ANTONI DE PORTMANY
    116. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA EULÀRIA, C/ VENDA DES COLOMS, 7, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
    117. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA GERTRUDIS, CTRA. DE SANT MIQUEL, KM 10, 07814 SANTA GERTRUDIS, SANTA EULÀRIA DES RIU
    118. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA MARIA DEL MAR, C/ SANT ANTONI, S/N, 07660 CALA D'OR, SANTANYÍ
    119. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES BASSETES, C/ LLAÜT, S/N, 07157 PORT D'ANDRATX
    120. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES CASES NOVES, C/ JOAN PONS I MARQUÉS, S/N, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
    121. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES COMES, C/ CARAVEL·LES, 44, 07680 PORTOCRISTO
    122. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES MARJADES, C/ JOAN MARQUÈS ARBONA, 9, 07100 SÓLLER
    123. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES QUARTERADES, C/ SES QUARTERADES, S/N, 07184 CALVIÀ
    124. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES ROQUES, C/ ESCOLES, 2, 07314 CAIMARI, SELVA
    125. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SES SALINES, C/ LA PAU, S/N 07640 SES SALINES
    126. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON ANGLADA, C/ REVEREND GABRIEL BESTARD, 38, 07011 SA VILETA, PALMA
    127. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON BASCA, C/ MESTRE ARABÍ, 18 07420 SA POBLA
    128. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON CALIU, C/ SARAGOSSA, 6, 07181 PALMANOVA
    129. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON CANALS, C/ BISBE CABANELLES, 25, 07005 PALMA
    130. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON FERRER, C/ OCELL DEL PARADÍS, 113, 07181 SON FERRER
    131. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON FERRIOL, C/MARGALIDA MONLAU, 59 07198 SON FERRIOL PALMA
    132. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON JUNY, PASSEIG DE JOAN MAS I MATAS, S/N, 07240 SANT JOAN
    133. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON OLIVA, C/ TOMÁS LUÍS DE VICTORIA, 9 07009 PALMA
    134. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON PISÀ, C/ VICENÇ JOAN ROSSELLÓ, 63, 07013 PALMA
    135. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON RULLAN, C/ PAVELLONS SON RULLAN, S/N 07009 PALMA
    136. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SON VERÍ, C/ DRAGONERA, 17, 07600 S'ARENAL
    137. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TALAIOT, C/ DE L'ANFÓS, S/N 07687 S'ILLOT
    138. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TRAMUNTANA, CTRA. DE FAVÀRITX, S/N APARTAT 800, 07700 MAÓ
    139. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TRESORER CLADERA, C/ MERCAT, 63, 07420 SA POBLA
    140. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR, C/ TORD, 40 07609 URBANITZACIÓ PUIG DE ROS
    141. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VÉNDA D'ARABÍ, C/ RAFAEL SAINZ DE LA CUESTA, S/N, 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
    142. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VIALFÀS, C/ RENOU, 159, 07420 SA POBLA
    143. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VORA MAR, C/ BONA VISTA, 93 07458 CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA
    144. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP XALOC, C/ XALOC, 4, 07160 PEGUERA
    145. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIEEM SIMÓ BALLESTER, AVINGUDA DES TREN, 20 07500 MANACOR
    146. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIEEM SON SERRA, C/ MARIBEL, 48 07013 SA VILETA
    147. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ, AV. DE MÈXIC, 3, 07007 PALMA
    148. /SRA. DIRECTOR/A DE EI SA TORRE, C/ ROSSELLÓ, 3, 07500 MANACOR
    149. /SRA. DIRECTOR/A DE EI SANT CLIMENT, C/ DE S’ESCOLA, 1, 07712 SANT CLIMENT, MAÓ
    150. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN PASTILLA, C/ SERTORI, 2 07610 CAN PASTILLA PALMA
    151. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAS CAPISCOL, C/ DE LEOCADIA DE TOGORES, 8, 07010 PALMA
    152. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAS SABONERS, C/ COLOMS, 15, 07182 MAGALUF
    153. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GASPAR SABATER, C/ GARDÈNIES, 8 07193 PALMANYOLA
    154. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI PEKES, C/. ALFONS El MAGNÀNIM, núm. 94 PALMA C.P.: 07004
    155. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI BLANCANIEVES, C/. ITÀLIA, 2 07840 Santa Eulària des Riu
    156. /SRA. DIRECTOR/A DE CEI ESTRELLETES, C/ DE ADRIÀ FERRAN, NÚM. 33, Palma
    157. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, CTRA. MA 3010 STA.MARIA-PÒRTOL 07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
    158. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN GUERXO, C/ D'EN PUJOL, 2, 07817 SANT JORDI DE SES SALINES, SANT JOSEP DE SA TALAIA
    159. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ, C/ MOLÍ DE CAN MORAGUES, S/N, 07440 MURO
    160. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ROBINES, CAMÍ DE S'AIGUA, 38, 07350 BINISSALEM
    161. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP LLORENÇ RIBER, C/ CAMÍ DE SON PERELLÓ, S/N, 07310 CAMPANET
    162. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA,AV. VIVES LLULL, 17, 07703 MAÓ
    163. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP JOAN BENEJAM, PLAÇA DES BORN, S/N, 07760 CIUTADELLA
    164. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ANSELM TURMEDA, C/ CAP BLANC, 15 07011 SA VILETA PALMA
    165. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE DURAN, C/ MARGALIDA COMAS CAMPS, S/N, 07730 ALAIOR
    166. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS, C/SES ESCOLES, 57, 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
    167. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE GUILLEMET, C/ SES ESCOLES, 10 07142 SANTA EUGÈNIA
    168. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MESTRE COLOM, C/ NUNYO SANÇ, 9, 07110 BUNYOLA
    169. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NA PENYAL, AVINGUDA RAMON LLULL, 39, 07560 CALA MILLOR, SON SERVERA
    170. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP NADAL CAMPANER ARROM, C/ RAFEL HORRACH, S/N, 07144 COSTITX
    171. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CAN RASPALLS, C/ CAN RASPALLS, S/N,07817 SANT JORDI DE SES SALINES, SANT JOSEP DE SA TALAIA
    172. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA INDIOTERIA, C/ GREMI DE TINTORERS, 2, 07009 SA INDIOTERIA, PALMA
    173. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP TORRES DE BALÀFIA, C/ SANT LLORENÇ, 3, 07812 SANT LLORENÇ DE BALÀFIA, SANT JOAN DE LABRITJA
    174. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG DE SA MORISCA, AV. DEL PUIG DE SA MORISCA, S/N 07180 SANTA PONÇA
    175. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP CERVANTES, C/MARINO RIQUER, S/N, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    176. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ES SECAR DE LA REAL, C/ CAN VICARI, 9 07010 ES SECAR DE LA REAL PALMA
    177. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GALATZÓ, C/ ESGLÉSIA, 44 07196 ES CAPDELLÀ
    178. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SANTA ISABEL, PLAÇA DE SANTA ELISABETH, 1, 07005 PALMA
    179. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP VARA DE REY, C/ VARA DE REY, 32, 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    180. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIPIESO SON QUINT, C/ CATALINA MARCH, 4 07013 SA VILETA
    181. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP ROBERT GRAVES, C/ CAMÍ DES VINYET, S/N, 07179 DEIÀ
    182. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GARRIGA, C/PERE TUDURÍ. CAMÍ VELL DE S'ULLASTRAR, 07710 SANT LLUIS
    183. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP MATEU FONTIRROIG, AV. VIVES LLULL, 1, 07703 MAÓ
    184. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP GÈNOVA, C/ BARRANC, 2 07015 GÈNOVA
    185. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP PUIG D'EN VALLS, C/ CIUTAT JARDÍ, 4, 07813 PUIG D'EN VALLS, SANTA EULÀRIA DES RIU
    186. /SRA. DIRECTOR/A DE CEIP SA GRADUADA, AV. ABEL MATUTES JUAN, 1, 07800 EIVISSA
    187. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ALCÙDIA, C/ D'ANTONI M. ALCOVER, S/N 07400 PORT D'ALCÚDIA
    188. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Cap de Llevant, C/ FRANCESC F. ANDREU, 2 07703 MAÓ
    189. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Nou Llevant, C/ CARACAS, 6 07007 PALMA
    190. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Son Cladera, CAMÍ DE SON CLADERA, 20 07009 PALMA
    191. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SON FERRER, C/ CÒNDOR, 9 07181 SON FERRER
    192. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES POLITÈCNIC, C/ MENORCA, 1 07011 PALMA,
    193. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ANTONI MAURA, C/ PERÚ, 4 07007 PALMA
    194. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, Carrer de Gilabert de Centelles, 12, 07005 Palma
    195. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Albuhaira, C/ MARIA I JOSEP, S/N 07440 MURO
    196. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES ALGARB, C/ GUILLEM DE MONTGRÍ, S/N 07817 SANT JORDI DE SES SALINES SANT JOSEP DE SA TALAIA
    197. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Aurora Picornell, C/ AMER, 46 07007 PALMA
    198. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Balàfia, FINCA CAN XIC TONIÓ, S/N 07812 SANT LLORENÇ DE BALÀFIA
    199. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Baltasar Porcel, C/ SON PRIM, S/N, 07150 ANDRATX
    200. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Berenguer d'Anoia, CTRA. PALMA-ALCÚDIA, S/N 07300 INCA
    201. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Biel Martí, AV. DE SON MORERA, S/N 07750 FERRERIES
    202. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CAN BALO, C/ FRANCESC SALVÀ I PIZÀ, S/N 07141 ES PONT D’INCA MARRATXÍ
    203. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Capdepera, C/ DE LA MAR, S/N, 07580 CAPDEPERA
    204. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB, C/ GREMI DELS FORNERS, 4 07009 PALMA
    205. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Clara Hammerl, C/ ROGER DE FLOR, S/N 07470 PORT DE POLLENÇA
    206. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Damià Huguet, CAMÍ DES RAVELLAR, FINCA NA LLARGA, 07630 CAMPOS
    207. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Emili Darder, C/ SALVADOR DALÍ, 3, 07011 PALMA
    208. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Felanitx, CTRA. DE PETRA, S/N, 07200 FELANITX
    209. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Guillem Cifre de Colonya, C/ MARE ALBERTA, S/N 07460 POLLENÇA
    210. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES GUILLEM COLOM CASASNOVES, AV. DE JULI RAMIS, S/N 07100 SÓLLER
    211. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Guillem Sagrera, C/ SALVADOR DALÍ, 5 07011 PALMA
    212. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES INSTITUT D'ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS
    213. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES JOSEP FONT I TRIAS, C/ PUNTA DE SON QUINT, S/N, 07190 ESPORLES
    214. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Maria Quadrado, C/ MALLORCA, 65 07760 CIUTADELLA
    215. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Miquel Guàrdia, AV. VERGE DEL TORO, 92 07730 ALAIOR
    216. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Sureda i Blanes, C/ JOAN COLL, 2 07008 PALMA
    217. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES La Ribera, C/ MARTINET, NÚM. 8 07610 PLATJA DE PALMA
    218. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Llucmajor, C/ GRÀCIA, NÚM. 73 07620 LLUCMAJOR
    219. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Marc Ferrer, AV. 8 D'AGOST, 90 07860 SANT FRANCESC FORMENTERA
    220. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Marratxí, C/ DE L'ARBRE DE LA CIÈNCIA, 1 07141 SON RAMONELL MARRATXÍ
    221. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Mossèn Alcover, RONDA DE L'INSTITUT, S/N 07500 MANACOR
    222. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS, C/ FRANCESC F. ANDREU, 1 07703 MAÓ
    223. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PORRERES, CTRA. DE MONTUÏRI, S/N 07260 PORRERES
    224. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES PORT D'ALCÚDIA, C/ BISBE PONT S/N 07410 PORT D'ALCÚDIA
    225. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Porto Cristo, CTRA. PORTO CRISTO SON SERVERA, S/N 07680 PORTOCRISTO
    226. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Puig de sa Font, C/ DE SA CONILLERA, 2 07550 SON SERVERA
    227. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Quartó de Portmany, CAMÍ DE CAS RAMONS, 4 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    228. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Ramon Llull, VIA PORTUGAL, 2 07012 PALMA
    229. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES S'Arenal, CTRA. D’ES CAP BLANC, S/N 07600 S’ARENAL LLUCMAJOR
    230. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SA BLANCA DONA, CTRA. DE SANT ANTONI, KM. 1,2 07800 EIVISSA
    231. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sa Colomina, C/ VICENT SERRA ORVAY, 40 07800 EIVISSA
    232. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SA SERRA, CAMÍ DE BENIMUSSA, 7 07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
    233. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sant Agustí, FINCA DAVALL ES POU, S/N 07839 SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ SANT JOSEP DE SA TALAIA
    234. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sant Marçal, C/ PINTOR PERE SUREDA, 3 07141 SA CABANETA MARRATXÍ
    235. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Santa Margalida, CTRA. SANTA MARGALIDA-CAN PICAFORT, S/N 07450 SANTA MARGALIDA
    236. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Santa Maria, VIA MA 3010, DE STA MARIA A PÒRTOL 07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
    237. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Ses Estacions, C/ MARQUÈS DE FONTSANTA, 12 07005 PALMA
    238. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Sineu, CTRA. DE LLORET, S/N 07510 SINEU
    239. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SON PACS, CTRA. DE SÓLLER, 13 07120 SON SARDINA PALMA
    240. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Son Rullan, C/ ARQUEBISBE MIQUEL ROCA, 10 07009 PALMA
    241. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Xarc, C/ MARIÀ VILLANGÓMEZ, 2 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
    242. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES BENDINAT, AV. ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 13 07181 BENDINAT
    243. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES BINISSALEM, C/ ANDREU POL LLADÓ "Niuer", BATLE, S/N 07350 BINISSALEM
    244. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES INCA (Pau Casesnoves), C/ JOAN MIRÓ, 22 07300 INCA
    245. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES CAN PEU BLANC, CAMÍ DE GAIETA, S/N 07420 SA POBLA
    246. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES SANTANYÍ, C/ BERNAT VIDAL I TOMÀS, 79 07650 SANTANYÍ
    247. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES MARIA ÀNGELS CARDONA, RONDA DE BALEARS, S/N 07760 CIUTADELLA
    248. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES QUARTÓ DEL REI, C/ RAFAEL SAINZ DE LA CUESTA, 5 07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
    249. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Joan Maria Thomàs, C/ PABLO IGLESIAS, 93 07004 PALMA
    250. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES JOAN RAMIS I RAMIS, AV. VIVES LLULL, 15 07703 MAÓ
    251. /SRA. DIRECTOR/A DE L’CAMÍ DE SES TAPERERES, 32 07500 MANACOR
    252. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Josep Maria Llompart, C/ PEDAGOG JOAN CAPO, 2 07010 PALMA
    253. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Madina Mayurqa, C/ MIQUEL ARCAS, 4 07010 PALMA
    254. /SRA. DIRECTOR/A DE L’IES Isidor Macabich, C/ SA BLANCA DONA, S/N (Apartat Correus 811) 07800 EIVISSA
    255. /SRA. DIRECTOR/A DE CC ARCÀNGEL SANT RAFEL, C/ PABLO IGLESIAS, 4. 07004 PALMA
    256. /SRA. DIRECTOR/A DE CC AULA BALEAR 07006767 C/ CAN VALERO, 19 07011 PALMA
    257. /SRA. DIRECTOR/A DE CC BALMES 07003456 C/ PERE II, 42 07007
    258. /SRA. DIRECTOR/A DE CC BEATA FRANCINAINA CIRER 07001541 C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 217
    259. /SRA. DIRECTOR/A DE CC BISBE VERGER 07005416 C/ ES CELLER, 44 07650 SANTANYÍ
    260. /SRA. DIRECTOR/A DE CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, C/ ARNER, 3, 07013 PALMA
    261. /SRA. DIRECTOR/A DE CC CORPUS CHRISTI, CAMÍ DE SON GOTLEU, 69, 07008 PALMA
    262. /SRA. DIRECTOR/A DE CC ES LICEU, C/ CABANA, 31, 07141 ES PONT D'INCA, MARRATXÍ
    263. /SRA. DIRECTOR/A DE CC L'ASSUMPCIÓ 07000391 C/ SANT VICENÇ DE PAÜL, 9 07350 BINISSALEM
    264. /SRA. DIRECTOR/A DE CC MANJÓN, C/JOAN FUSTER, 18, 07010 PALMA
    265. /SRA. DIRECTOR/A DE CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, PLAÇA PARRÒQUIA, 2, 07009 SA INDIOTERIA, PALMA
    266. /SRA. DIRECTOR/A DE CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, C/ ARQUITECTE BENNÀSSAR, 14, 07004 PALMA
    267. /SRA. DIRECTOR/A DE CC PEDRO POVEDA, C/ LLEDONER, 6, 07008 PALMA
    268. /SRA. DIRECTOR/A DE CC RAMON LLULL 07000212 C/ VIA JOAN RIERA, 15 07150 ANDRATX
    269. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN FELIPE NERI, C/ VILANOVA, 3, 07002 PALMA
    270. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT FRANCESC D'ASSÍS, C/ LLUNA, 11, 07420 SA POBLA
    271. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 07002130 C/ MAJOR, 28 07500 MANACOR
    272. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT JOSEP OBRER I, C/ SEBASTIÀ ARROM, 3, 07008 PALMA
    273. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT JOSEP OBRER II (INTEGRAT MÚSICA), C/ SEBASTIÀ ARROM, 3, 07008 PALMA
    274. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT SALVADOR, C/ CARITAT, 11, 07570 ARTÀ
    275. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT VICENÇ DE PAÜL; C/SIQUIER, 4, 07007 PALMA
    276. /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI ES PORIOL, Carrer de Tarragona, 6, 07760 Ciutadella
    277. /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI ITACA, CEI ITACA, C/VALLDARGENT 20-22-24, 07013 Palma de Mallorca
    278. /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI JOGUINA
    279. /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI SAN VICENTE DE PAÚL, Passeig Saralegui, 44, 07470 Port de Pollença
    280. /SRA. DIRECTOR/A DE CCEI SANTA CATALINA THOMÀS,
    281. /SRA. DIRECTOR/A DE CC BEATO RAMÓN LLULL, C/ VENT, 10, 07300 INCA
    282. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAGRAT COR 07003675 C/ PARE ANTONI OLIVER, 4 07014 PALMA
    283. /SRA. DIRECTOR/A DE CC ESCOLÀPIES PALMA 07003614 C/JOAN CRESPÍ, 30 07014 PALMA
    284. /SRA. DIRECTOR/A DE CC JESÚS MARÍA, C/ GUILLEM GALMÉS, 38, 07004 PALMA
    285. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN AGUSTÍN, C/ MATEU ENRIC LLADÓ, 30, 07002 PALMA
    286. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN BUENAVENTURA, C/ CONVENT, 25, 07620 LLUCMAJOR
    287. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SAN VICENTE DE PAÚL, Carrer de Sant Vicenç de Paül, 13, 07010 Palma
    288. /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE, C/ MONTI-SION, 24, 07001 PALMA
    289. /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE, Av. de la Verge del Toro, 86, 07730 Alaior,
    290. /SRA. DIRECTOR/A DE CC SANT PERE, C/ BALTASAR VALENTÍ, 76, 07008 PALMA
    291. /SRA. DIRECTOR/A DE CC LA SALLE Manacor 07002181 C/SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2 07500 MANACOR

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