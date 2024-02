Calviá: "En nuestro municipio no hay contaminación. Crearemos ZBE porque no nos queda más remedio"

Los coches de ocasión se encarecen un 2,6% en enero en Baleares, hasta 12.144 euros de media. Así, los precios en Baleares suben más que en el conjunto nacional. Para los coches de más de ocho años de antigüedad, el precio medio se sitúa en 9.502 euros en Baleares, un 9,9% más caros que un año antes. En Baleares, el 65% de los coches en el mercado de segunda mano tienen más de ocho años.

Estos vehículos sí podrían entrar en las zonas de bajas emisiones que se implantarán y crearán a finales de este año en las ciudades o municipios de las islas con más de 50.000 habitantes como son Palma, Ibiza y Calviá. Esta norma está impuesta por la Unión Europea con el objetivo de reducir el índice de contaminación en las ciudades.

CALVIÁ

Precisamente en Calviá no están demasiado de acuerdo con esta medida, porque según indica su teniente de alcalde y movilidad en declaraciones a Cope Mallorca, Manuel Mas, el municipio tiene una calidad de aire excelente y no hay ningún tipo de contaminación: "No nos quedará más remedio que acatarla. Somos 18 núcleos y en ninguno hay contaminación. Somos una península rodeada de mar y la calidad del aire es espectacular. Aquí se va a implantar una zona ZBE porque sí, así de claro se lo digo. El motivo es que hay una norma europea generalizada y tenemos que acatarla", ha explicado.

ZONAS DE ACCESO

Aún no están 100 % definidas: "Cuando llegamos, el anterior consistorio sí que lo tenía definido, pero nosotros en principio no nos gusta como lo tenía planificado y estamos mirando otras opciones. De momento, no podemos adelantar nada más", ha asegurado.

¿QUÉ VEHÍCULOS PODRÁN ACCEDER?

"Todos los que tengan la etiqueta ECO, híbridos, eléctricos y vehículos que tengan menos de 16 años", ha admitido.

¿Si un ciudadano es de Calvià y hace 18 años que tiene su vehículo, no podrá acceder a ZBE?

En ese caso, al ser residente, tienes hasta 2040 para cambiar de coche, es decir, no tendrías ningún problema en poder entrar en esas zonas. El que sí tendría dificultades es el que no reside en el municipio.

CÁMARAS

Para tener un control de los vehículos que cumplen o no las normas, se instalarán cámaras de vigilancia en las zonas de bajas emisiones.

