COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Pablo Cano: "Estamos haciendo lo posible porque necesitamos otro jugador para cumplir la función que cumplía Beraza"

El técnico del Fibwi Mallorca lamenta la baja del capitán para casi toda la temporada y cree que hay que encontrar un sustituto 

Pablo Cano
00:00
Descargar

Pablo Cano

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking