El Palacio del Conde Luna de León acoge hoy la presentación de "La verdadera historia de la Virgen del Camino"

El libro da a conocer el origen, la historia y el fervor devocional de la imagen mariana por parte de la ciudadanía leonesa durante más de cinco siglos de historia

Jorge Martínez Montero

Esther Peñalba Aller

"La verdadera historia de la Virgen del Camino", del que es autor el historiador e investigador leonés Jorge Martínez Montero, recoge un riguroso trabajo de investigación y documentación de más de diez años, a través del cual se da a conocer el origen, la historia y el fervor devocional de la imagen mariana por parte de la ciudadanía leonesa durante más de cinco siglos de historia. Una obra que aspira a convertirse en un referente para el estudio de la devoción y la tradición popular, las romerías, novenarias, votos y ofrendas de particulares, cofradías y hermandades a la virgen, por parte de numerosas localidades y poblaciones de toda la geografía leonesa, con especial atención a su irradiación por España e Hispanoamérica.

El libro de presenta hoy jueves 2 de octubre a las 18 h. en el palacio del Conde Luna de León. El autor estará acompañado por el alcalde de León, Jose Antonio Diez, y el director de la Nueva Crónica de León, David Rubio. Entrada libre y gratuita.

