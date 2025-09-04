Las Fiestas del Pilar de Zaragoza tendrán este año unos pregoneros 'de cine': “Son unos brillantes profesionales”

Un homenaje al cine aragonés. Eso va a ser este año el pregón con el que arranquen las fiestas del Pilar el sábado 4 de octubre. Un pregón de cine. Vamos a ver en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza a los directores Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz, a la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro, a la realizadora Blanca Torres y al actor Pepe Lorente. Nombres muy reconocidos del séptimo arte que han sido premiados y nominados a los Goya, a los premios Feroz y los Forqué.

UN PREGÓN QUE SERVIRÁ PARA "ESTRECHAR LAZOS"

Un pregón que va a servir para estrechar aún más los lazos de Zaragoza con la industria del cine y que siga afianzándose como “Ciudad del Cine”, gracias al excelente momento también del talento local.

"Somos una ciudad de cine, conectada con el nacimiento del séptimo arte desde hace más de 125 años" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

Todos ellos son representantes de una de las épocas con mayor reconocimiento de talento zaragozano en la industria nacional demostrado por una profusa lista de candidaturas y de premios en varios de los certámenes de mayor prestigio en España.

"SON UNOS BRILLANTES PROFESIONALES"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reconocido “la consolidación de estos brillantes profesionales en el panorama nacional e internacional. Se han ganado el respeto de toda la profesión con un trabajo impecable en sus creaciones en estos últimos años y ya nos han acostumbrado a su presencia y a sus premios en las grandes citas del cine español. Están protagonizando la mejor época de la historia de Zaragoza como cuna de realizadores y de profesionales del audiovisual”.

“Es especialmente valioso también -ha añadido la alcaldesa- que hayan puesto ese talento al servicio de la ciudad, apreciando muchos rincones, historias, referencias y personas de Zaragoza en sus rodajes de más éxito. Somos una ciudad de cine, conectada con el nacimiento del séptimo arte hace más de 125 años y ellos hoy demuestran que nos hemos afianzado en la vanguardia audiovisual, como también representan proyectos representativos como Distrito 7 en la antigua fábrica Giesa de la capital aragonesa, un ejemplo del impulso que el Ayuntamiento de Zaragoza le está dando a este sector que desde el equipo de gobierno municipal consideramos estratégico por su potencial de crecimiento”.

TODO LISTO PARA EL PREGÓN DEL 4 DE OCTUBRE

De esta manera, el próximo sábado 4 de octubre, se dirigirán desde el balcón del Ayuntamiento a las más de 40.000 personas que se congregan ese día en la Plaza del Pilar. Una plaza abarrotada que volverá a vivir un acto de apertura de la gran celebración que ya espera la ciudad y que servirá también como homenaje y reconocimiento a los éxitos y al trabajo que todos ellos han venido realizando y que ha propiciado que esta industria valore constantemente la excelencia que aporta Zaragoza y Aragón a las obras cinematográficas actuales.

Hay que recordar que en la última edición de los Premios Goya, la representación aragonesa obtuvo 23 nominaciones. Y es que los directores Pilar Palomero, Paula Ortiz y Javier Macipe, han firmado títulos como “Las Niñas”, “La Maternal”, “La Estrella Azul”, “De Tu Ventana a la Mía”, “La Novia”, “La Vírgen Roja”. Sin olvidarnos de las dotes interpretativas del actor Pepe Lorente o la maestría y el virtuosismo de los vestuarios que aporta Arantxa Ezquerro, o los brillantes guiones y la dirección que Blanca Torres imprime a documentales como “Marisol, llámame Pepa”.