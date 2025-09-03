Baleares supera las 5.000 llegadas en patera: “Las mafias se aprovechan de la desesperación”

Un total de 529 migrantes han llegado en patera a Baleares en los últimos 15 días, según el informe quincenal del Ministerio del Interior. La comunidad es la única ruta de España que registra un crecimiento en lo que va de 2025, con un aumento del 78,6% respecto al año pasado y casi 5.000 llegadas por mar. De mantenerse la tendencia, la cifra podría alcanzar los 11.000 migrantes irregulares a final de año.

En COPE Baleares ha intervenido Manuel Pavón, director general de Inmigración del Govern, quien ha alertado de la situación. Pavón, con pasado en la Policía Nacional y portavoz sindical, asumió el cargo hace apenas un mes y asegura que se enfrenta al reto “con ilusión, pero con datos alarmantes”.

Manuel Pavón en COPE Mallorca

“Es un drama humanitario”

El responsable de inmigración subrayó que Baleares vive un drama humanitario, recordando que en los últimos años se han contabilizado al menos 40 fallecidos y 15 desaparecidos en travesías hacia las islas. “Las mafias se están aprovechando de la desesperación humana porque ahora mismo Baleares es la puerta abierta entre Argelia y Europa”, afirmó.

Falta de medios y advertencia de Frontex

Pavón denunció que la mayoría de los migrantes llegan indocumentados, lo que dificulta conocer su identidad, antecedentes o intenciones. “Tenemos que saber quién llega a nuestras costas. Si el Gobierno de la Nación no lo hace, el Govern balear está en la obligación de exigirlo”, apuntó. Falta de medios y advertencia de Frontex

El director general dio voz a policías y guardias civiles que denuncian una falta estructural de medios humanos y materiales para afrontar la presión migratoria. En este sentido, recordó que Frontex ya advirtió que las rutas migratorias gestionadas por mafias pueden ser aprovechadas por personas con intenciones delictivas.

confrontación con el Gobierno central

La asociación de guardias civiles JUCIL también insiste en que la ruta balear está plenamente consolidada, pese a que, según critican, el Gobierno central “se niega a reconocerlo”.

El Govern ha solicitado acogerse a la contingencia migratoria para el reparto de menores no acompañados, al estilo de Canarias, pero Madrid ha rechazado la petición al considerar que no cumple los requisitos. Pavón confirmó que ya se han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo contra las últimas decisiones en materia de extranjería.

“Los menores no acompañados no son paquetes, son personas, y los servicios en Baleares están saturados. No hay centros ni trabajadores suficientes para atenderles. No podemos jugar con ellos”, advirtió Pavón, que acusa al Ejecutivo central de politizar el reparto de menores.

¿Un futuro como Canarias?

En 2016 llegaron a Baleares apenas 20 personas en patera; este año, ya son casi 5.000. Mientras Canarias ha reducido a la mitad sus llegadas, las islas han aumentado un 80%. “Si no se ponen medidas, en breve seremos las nuevas Canarias”, alertó Pavón.

El responsable balear reclamó políticas internacionales con Argelia para frenar las mafias y criticó la inacción del Gobierno central: “En agosto llegaron 1.500 personas y el presidente Sánchez estaba de vacaciones. Ni una llamada para interesarse por cómo estamos atendiendo esta situación”.

De momento, el Ejecutivo central ha anunciado la llegada de una nueva embarcación de Salvamento Marítimo y la instalación de carpas provisionales en Ibiza y Formentera como espacios de acogida, aunque Pavón lo considera “otro parche más”.

“Si hace falta iremos a Europa para que se escuche lo que pasa en Baleares. Lo primero es reconocer la situación. Luego, poner soluciones”, concluyó.