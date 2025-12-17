Verónica, vecina de Madre de Dios, relata los días y horas previos al abandono del bebé: "Si no lo quieres, dámelo a mí"

Verónica, vecina de Madre de Dios, relata los días y horas previos al abandono del bebé, hijo de una toxicómana

La Policía Nacional investiga el paradero de los padres de un bebé abandonado este martes en la barriada Madre de Dios de Sevilla. El menor se encuentra hospitalizado pero en buen estado de salud, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha añadido que todo apuntan a que no habría nacido en un hospital.

La clave de la investigación reside en el testimonio de Verónica, una vecina que trató con la madre días antes del suceso. Según su relato, se encontró con la progenitora, una joven de entre 28 y 30 años y presuntamente toxicómana, pidiendo dinero. Verónica se negó a darle efectivo, pero le ofreció comida.

La joven le confesó entonces que estaba en la calle, que acababa de dar a luz en un coche con la ayuda de un amigo que le cortó el cordón umbilical y que no quería al bebé. "Yo no los quiero, porque es producto de una violación", le espetó a la vecina.

Ante el temor de que lo abandonara, Verónica le hizo una promesa. "Si te lo dan, no lo vayas a dejar por ahí, si tú no lo quieres, dame el niño, que yo me lo quedo", le propuso, ofreciéndose a firmar los papeles necesarios para hacerse cargo. La madre, según Verónica, respondió: "¿seguro que tú te quedas con él?".

Días después, justo un par de jornadas antes de que el bebé fuera encontrado, Verónica volvió a ver a la madre, esta vez con otro hombre. Al preguntarle por el niño, la joven le aseguró que venía de verlo del hospital y que se lo iban a dar de inmediato.

Verónica le insistió de nuevo en su ofrecimiento para evitar un mal mayor. "Bueno, pues cuando te lo den, no vayas a hacer cualquier tontería. Pásame al niño, que yo me lo quedo", le repitió. A los dos días, sus peores presagios se confirmaron al conocerse la noticia del abandono.

Un barrio en vilo y un futuro para el bebé

El bebé fue finalmente encontrado por otra vecina del bloque, en el rellano del tercer piso, sobre las once y media de la mañana. Estaba en una silla, envuelto en una manta fina y con un jersey de mangas cortas, pero sin pañales ni nada más.

El suceso ha generado una gran impotencia en el barrio, donde los vecinos se movilizaron para buscar a la madre, quien según Verónica ya ha sido identificada fotográficamente ante la policía y podría haberse fugado a Dos Hermanas. La propia Verónica cree que la joven dejó al niño en ese portal porque ella vive justo en la calle de atrás y no la encontraría en casa.

Mientras la investigación sigue abierta, el director general de Infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, ha confirmado que se ha activado la declaración de desamparo provisional y la tutela del menor. Además, ha asegurado que "ya tenemos familia para ese bebé" gracias al protocolo de guarda con fines de adopción.