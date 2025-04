La alternativa a las rosas rojas que está de moda en el Día del Libro: "La gente se ha modernizado mucho..."

El cielo luce despejado en el centro de Palma, por donde ya pasean centenares de personas entre las casetas de las librerías, que hoy sacan a la calle ensayos, novelas, poesía, cuentos, diccionarios, libros ilustrados, recetarios. Grandes lectores que han esperado al Día del Libro para adquirir ese último título de su escritor favorito.

Una mañana que en la rambla de Palma ha estado llena de niños que iban con sus padres y abuelos para buscar una nueva historia que descubrir.. Neus, una librera de la zona nos contaba lo contenta que estaba de ver a tantos niños aficionados a la lectura:

"No sé si venderemos mucho o poco, pero estoy muy contenta porque ha amanecido super bien con una temperatura estupenda, los niños no tienen cole por lo cual habrá niños, que son al final el futuro de la lectura, así que no sé si venderemos mucho o poco pero estamos contentos".

Un día como digo para pasarlo en familia, porque algo de lo que te das cuenta por estas calles es que la lectura es una tradición que pasa de generación en generación, como es el caso de Angela y sus hijos Marcos y Alma, que han estado buscando su libro favorito y nos han contado porqué les gusta leer:

"A mi me gusta porque mientras leo me lo imagino y parece que estas dentro" decía Marcos, y Alma asegura que leyendo "desconectas de la realidad y estas un rato tranquila leyendo".

ALTERNATIVAS A LAS ROSAS ROJAS

Pero no solo es un día de libros también de rosas, que tradicionalmente han sido rojas pero que ahora como nos cuenta Aída:

"Si porque la gente se ha modernizado mucho con el tema este de los colores y es verdad que tengo en color azul y rosa, el azul sobre todo el año pasado se vendió bastante pero no tanto como la rosa roja tradicional".