El alcalde de Palma declara guerra a los Tuk-tuks: "No habrá"

El alcalde de Palma no se anda con chiquitas contra los tuk-tuks ilegales. Jaime Martínez, ha prometido "máxima firmeza" contra estos vehículos de tres ruedas sin autorización para transporte de viajeros, y ha asegurado que no se van a dar licencias a estas actividades.

Así se ha pronunciado después de que la Policía Local de Palma haya denunciado a uno de estos vehículos y tras advertir de la presencia de varios en el centro de Palma. En varias ciudades se han puesto de moda estos vehículos para visitar el patrimonio como en Cuenca, A Coruña o Madrid.

no habrá autorización

Desde el Consistorio palmesano han recordado que la ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares recoge en su artículo 46 que la competencia para autorizar el servicio de transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas corresponde al ayuntamiento del municipio en el que se desarrolle la actividad e, igualmente, que para poder transportar viajeros por las vías urbanas de Palma es necesario contar con la correspondiente licencia municipal expedida por el órgano competente, en este caso el Consistorio.

En el caso de los 'tuk tuk', el Ayuntamiento no ha otorgado ninguna autorización administrativa habilitante para operar, por lo que su circulación para el transporte de pasajeros no está permitida.

Tuk tuk Cuenca

sanciones

En virtud de lo establecido en el artículo 85 de esta norma se tipifica como infracción muy grave la prestación del servicio de transporte de viajeros en vehículos de tres ruedas sin la correspondiente licencia municipal, con multas que van de 1.001 a 6.000 euros.

La reincidencia en la comisión de una misma infracción en el plazo de 24 meses, sancionada mediante resolución firme, se sancionará con multa del 50 por ciento más del máximo previsto en la escala correspondiente.

Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrán adoptar medidas provisionales, antes o durante el procedimiento sancionador correspondiente, consistentes en la inmovilización del vehículo.

En este sentido, el primer edil ha señalado que el cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar una movilidad segura para todos los residentes y visitantes de Palma.

"Vamos a actuar con toda la firmeza necesaria para impedir que se desarrolle esta actividad que no está autorizada y no lo va a estar, porque en nuestro plan de movilidad no tenemos previsto autorizar este tipo de vehículos de viajeros", ha subrayado Martínez.