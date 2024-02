La alarma, ¿la herramienta más eficaz para evitar la okupación de viviendas?

La okupación de viviendas creció un 11% en Baleares en 2023. Según datos del Ministerio del Interior, las islas registraron hasta abril de 2023 152 okupaciones y esas solo son ocupaciones denunciadas legalmente y bajo un proceso judicial.

No existe ningún registro acerca de todas aquellas propiedades que son ocupadas y no son denunciadas, por tanto, la cifra real del número de allanamientos y usurpaciones ocurridas se desconoce.

Tambien ha habido un aumento en las ocupaciones por encargo o para alquilar la vivienda después, es lo que se conoce como inquiokupaciones (inquilino deja de pagar y se convierte en okupa) algo no ocurre solo en viviendas.

Este martes se llevaba a cabo el desalojo forzoso de un hotel de Ibiza que se había alquilado a un tercero. 15 turistas tuvieron que abandonarlo y es que aunque lo habían explotado el propietario no ha cobrado nada en los últimos 5 años, desde que solicitó la extinción del contrato en 2019.

También han aumentado las okupaciones realizadas por mafias okupas que solo buscan viviendas para realquilar. La okupacion afecta a todas las zonas pero hay algunas más vulnerables como es el caso de los barrios de Son Gotleu, Camp Redó o Pere Garau en Palma. Hace unos días y en solo una jornada la Policía Nacional evitó tres okupaciones en distintos puntos de Palmagracias al aviso de una alarma.





La importancia del aviso inmediato

Es un sistema que está ayudando reducir el número de okupaciones... ¿Por qué?

Porque el sistema de alarma anti okupas conectado a la Central Receptora de Alarmas, al detectar un intento de intrusión envia una alerta a los operadores de la central. Una vez confirmada la intrusión avisan inmediatamente a las fuerzas de seguridad. De esta manera la Policía acudirá rapido.

Si es un intento de robo se detendrá a los intrusos. Si es un intento de okupación, en ese caso, los agentes no tendrían que presentar orden judicial por okupación, ya que se considera un delito de allanamiento de morada. Se considera allanamiento de morada solo durante las primeras 48 horas.





Joaquín Juan, director comercial de sistemas de seguridad de TRABLISA, explica que en un caso de okupación lo importante es la inmediatez. "Son gente que se dedica a vivir de esa manera ocupando inmuebles. Están muy preparados, se saben la ley. También saben que lo que tienen que pretender es que no se les detecte nada más entren en la la vivienda para ocupar. Lo que hace una alarma conectada receptora es levantar un aviso de que alguien está entrando. Cuando se activa la alarma y vemos que hay alguien está accediendo a un inmueble y vemos que no se identifica correctamente o simplemente que no se identifica o rompe la alarma pero, ya evidentemente le hemos visto, pues entonces actuamos".

Las empresas de seguridad confirman el aumento de casos de okupación, "cada año la okupación va a más. Es una realidad en España de hecho, en algunas ciudades como Barcelona la gente que busca seguros antiokupación se encuentran que hay muchos seguros que cubren barcelona por sus niveles de okupación" asegura Juan en COPE.

El PP impulsa una ley antiokupas ante el «incremento evidente» del fenómeno en Baleares





La senadora por Mallorca, Maria Salom, ha destacado la importancia de la aprobación de la primera ‘Ley Feijóo’ en materia de okupación “que permitirá el desalojo de los okupas en 24 horas, impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas, protegerá la propiedad privada y endurecerá las penas por okupación ilegal” que ya ha sido aprobada la toma en consideración en el Senado, “con el voto en contra del PSOE”, el paso previo a la llegada del Proyecto de Ley del PP al Congreso de los Diputados.

Asi?, Salom ha lamentado que “la okupación es un problema grave y en auge” y ha recordado que “desde que llegó Sánchez a la Moncloa la okupación se ha multiplicado en España, de 2018 a 2022 se han incrementado un 37% las okupaciones en España” mientras que “en 2022 se registraron 16.726 denuncias por okupación, eso son casi 46 al di?a”.

“Desde el Partido Popular defendemos que a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege” ha an?adido Salom y “con esta primera ley del PP de la legislatura, buscamos luchar contra los delincuentes, en lugar de buscar amnistiarlos como hace el PSOE”.