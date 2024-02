Un experto revela en COPE los problemas que generan los okupas: "Es un problemón"

El problema de la ocupación ilegal es cada vez mayor en la ciudad de Valencia, barrios como el de Orriols llevan años sufriéndolo, pero no es el único. Esta misma semana los vecinos de la céntrica avenida Peris y Valero eran testigos de una batalla campal entre dos edificios de okupas que, incluso, obligaba a los comercios de la zona a cerrar sus persianas.

Según datos del Ministerio del Interior, solo en Valencia hay alrededor de mil viviendas ocupadas ilegalmente, más otras tantas de las que no se tiene registro. El experto en el sector, Borja Gastaldi, socio de la inmobiliaria Ilios Real State reconoce que este problema es cada vez más habitual y “cuando pensamos en los inmuebles todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero claro, la ocupación genera también mucho miedo al que va a comprar porque no sabes el vecindario que tienes.

En nuestra inmobiliaria vemos muchos casos viviendas situadas en un edificio en el que parte de la comunidad es okupa o gente que no colabora a la hora de convivir con el resto de la finca”.





Problemas de la ocupación ilegal

Los problemas con los que se encuentran las comunidades de vecinos con okupas son múltiples; en palabras de Gastaldi, “la convivencia se ve muy alterada porque no tienen intención de convivir, no pagan los gastos, en muchos casos rompen las zonas comunes, tiran basuras por los deslunados, hacen mucho ruido y claro el problema es para el propietario de la vivienda al que le han ocupado y para todo el vecindario”.

Venta de vivienda con okupas

Desde Ilios Real State reconocen que las viviendas con okupas “suelen ser adquiridas por fondos de inversión porque nadie quiere una casa con un okupa dentro, porque no la ves, no puedes ni visitarla, y porque tú no sabes cuándo vas a disponer de esa vivienda”.

El problema con el que se encuentran muchos propietarios es que “hoy en día la ley protege más al okupa que al propietario, la propiedad privada en ese aspecto ha desaparecido completamente”.

?? VÍDEO | Batalla campal entre viviendas okupas en pleno centro de Valencia



?? "Tenemos miedo" https://t.co/ewJs7OBK9b — COPE Valencia (@COPEValencia) February 8, 2024

Alquiler y ocupación ilegal

El miedo a alquilar una vivienda es cada vez mayor entre los valencianos, precisamente por el terror a que los arrendados se conviertan en okupas. “Hay casos que el perfil del inquilino en principio era muy bueno y a los meses dejan de pagar sin motivo alguno”.

Un buen ejemplo, que describe Gastaldi en los micrófonos de COPE Valencia, es cuando “tienes unos ahorros o incluso tu vivienda de toda la vida o de tus padres y la pones en alquiler para sacar una renta y esa persona deja de pagarte, tú ya has perdido todo ingreso y encima tienes un problemón porque debes mantenerles la luz, el agua y todo”.





Consejos para intentar evitar la ocupación

Seguro. Cuando ponemos en alquiler nuestra vivienda podemos contratar un seguro por impago del alquiler, “no te garantizará evitar la ocupación, pero ya te limita bastante las posibilidades”.

Sistemas. Desde la inmobiliaria también aconsejan reforzar los sistemas de seguridad. “Los sistemas de seguridad activa como las alarmas pueden ayudar”.

Observación. Desde Ilios recomiendan que estemos muy atentos a nuestra viviendo forma habitual, “ir echándole un ojo, para intentar evitar sustos”.